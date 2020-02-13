İtfaiye eri 7 gündür çığ altında
|13 Şubat 2020 19:57
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Van'ın Bahçesaray ilçesinde düşen çığın altında kalanların kurtarılması için bölgede görevlendirilen ve ikinci çığda kar yığınları altında kalan itfaiye eri Mehmetcan Taşdemir'i arama çalışmaları, bölgede etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamıyor.
Her gün görevlilerle çığın düştüğü bölgenin yakınlarındaki güvenlik noktasına gelen ailesi, Taşdemir'in kısa sürede bulunmasını istiyor.
"Allah'tan umudumuzu kesmiyoruz"
İtfaiye erinin ağabeyi Bayram Taşdemir, kardeşinin 7 ay önce Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığında işe başladığını, ikinci çocuğunun dünyaya gelmesi nedeniyle babalık izninde olduğunu söyledi.
İzninin bittiği gün çığ olayının yaşandığını anlatan Taşdemir, şöyle devam etti:
"Günlerdir çığ altında. Tek arzumuz kardeşimin çığ altından çıkarılması. Evimiz taziyeevi gibi değil, sanki her gün ölüyormuş gibi o acıyı hissediyoruz. Çocuklarına baktığım zaman içim parçalanıyor. Valilikle iletişimdeyiz, sürekli bilgi veriyorlar. Onlar da risk almadan süreci tamamlamak istiyor. Tek isteğimiz kardeşimi çıkarmaları. Her gün geliyoruz. 3 gün yol kapalıydı ve çalışma yoktu. Bazen de Görentaş karakolundan sonra geçişlere izin verilmiyor. Bizim de acılı bekleyişimiz sürüyor. Kardeşim çıkarılıncaya kadar bekleyeceğiz. Biz Müslümanız, umut ediyoruz. İbrahim Peygamberi kurtaran, Yusuf Peygamberi kuyudan çıkarıp Mısır'ın lideri yapan Allah, umut ediyoruz ki onu da oradan kurtarır."
Taşdemir, yollar kapalı ve bölge tehlikeli olduğu için çalışma yapılamadığını ifade ederek, "Elimizden bir şeyin gelmemesine üzülüyoruz. Bu soğuk havada bekliyoruz ama kardeşim 7 gündür karın altında her gün üşüyor. Onun yaşadığını ümit ediyoruz." dedi.
"Bu acıyı 41 aile yaşadı"
İtfaiye erinin kardeşi Vedat Taşdemir ise ilk günden bu yana bekleyişlerini sürdürdüklerini dile getirerek, "İlk günler umudumuz vardı ama gün geçtikçe tükeniyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz, elimiz kolumuz bağlı. Bu acı olayı 41 aile yaşadı, canlar gitti. Rabb'im kimseye yaşatmasın böyle bir şey. Bekleyişimiz ağabeyimin çıkarılmasına kadar sürecek." diye konuştu.
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