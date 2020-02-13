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İdlib'den Türkiye sınırına doğru göç devam ediyorlar

Rusya ve Esed rejim güçlerinin bombardımanından kaçan siviller, Fırat Kalkanı ve Zeytindalı Harekatı bölgelerine doğru göç ediyor.
 13 Şubat 2020 20:05
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İdlib'den Türkiye sınırına doğru göç devam ediyorlar

Rusya ve Esed rejim güçlerinin bombardımanından kaçan siviller, Fırat Kalkanı ve Zeytindalı Harekatı bölgelerine doğru göç ediyor.

Suriye'nin İdlib kentinden Rusya ve Esed rejiminin bombardımanından kaçan sivil vatandaşlar, Türkiye sınırına doğru göç ederek Basuta-Afrin yolunda uzun kuyruklar oluşturdu. Aileleri ile birlikte yanlarına alabildikleri eşyaları araçlarına yükleyerek yola çıkan Suriyeliler, kötü hava koşullarına rağmen araç içerisine sığmayan çocuklarını eşyaların üzerinde taşıdı. Bombardımanlardan kaçarak Halep'ten Afrin'e doğru göç eden Gassar Muhammed Mahruk "Rusya ve Esed rejiminin bombalarından kaçmak için daha güvenli olan Afrin'e göç ediyoruz. Rejim güçleri uçaklarla sürekli bombalıyorlar, canımızı kurtarmak için mecbur göç ediyoruz. Alabildiğimiz kadar eşyalarımızı aldık gerisi orada kaldı" dedi.

Son günlerde yaşanan bombardımandan kurtulabilmek için İdlib'den kaçtıklarını belirten Mahmut Gaddur ise "Uçakların attığı bombalardan dolayı her yer yıkıldı. Biz de kaçabilmek için eşyalarımızı ailemizi ile Afrin'e gidiyoruz" diye konuştu.

Göç edenlerin büyük kısmı, Türkiye sınırı hattındaki kamplar bölgesine gelirken bir kısmı da Türkiye'nin terörden arındırdığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesine sığınıyor.
İhlas Haber Ajansı
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