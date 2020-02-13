İdlib'den Türkiye sınırına doğru göç devam ediyorlar
|13 Şubat 2020 20:05
|Yazdır
Rusya ve Esed rejim güçlerinin bombardımanından kaçan siviller, Fırat Kalkanı ve Zeytindalı Harekatı bölgelerine doğru göç ediyor.
Suriye'nin İdlib kentinden Rusya ve Esed rejiminin bombardımanından kaçan sivil vatandaşlar, Türkiye sınırına doğru göç ederek Basuta-Afrin yolunda uzun kuyruklar oluşturdu. Aileleri ile birlikte yanlarına alabildikleri eşyaları araçlarına yükleyerek yola çıkan Suriyeliler, kötü hava koşullarına rağmen araç içerisine sığmayan çocuklarını eşyaların üzerinde taşıdı. Bombardımanlardan kaçarak Halep'ten Afrin'e doğru göç eden Gassar Muhammed Mahruk "Rusya ve Esed rejiminin bombalarından kaçmak için daha güvenli olan Afrin'e göç ediyoruz. Rejim güçleri uçaklarla sürekli bombalıyorlar, canımızı kurtarmak için mecbur göç ediyoruz. Alabildiğimiz kadar eşyalarımızı aldık gerisi orada kaldı" dedi.
Son günlerde yaşanan bombardımandan kurtulabilmek için İdlib'den kaçtıklarını belirten Mahmut Gaddur ise "Uçakların attığı bombalardan dolayı her yer yıkıldı. Biz de kaçabilmek için eşyalarımızı ailemizi ile Afrin'e gidiyoruz" diye konuştu.
Göç edenlerin büyük kısmı, Türkiye sınırı hattındaki kamplar bölgesine gelirken bir kısmı da Türkiye'nin terörden arındırdığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesine sığınıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İBB'den '235 milyonluk antrikotlu yemek' iddiasına yanıt
13 Şubat 2020 20:17
|Suriye sınırına tank ve Fırtına obüsü takviyesi
13 Şubat 2020 19:27
|Bakan Albayrak: Nükleer enerjinin kahramanları mezun oldu
13 Şubat 2020 19:11
|Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile görüştü
13 Şubat 2020 18:36
|Bakan Varank: Yerli otoya büyük teveccüh var
13 Şubat 2020 16:59
|CHP'li Özel'den 'İş Bankası hissesi' açıklaması
13 Şubat 2020 16:57
|CNN Türk yayınına katılan iki CHP'li isme ihraç istemi
13 Şubat 2020 16:21
|'Bakanlar, konuşmak yerine düşünmeye ağırlık vermeli'
13 Şubat 2020 15:11
|Bakan Akar'dan İdlib açıklaması
13 Şubat 2020 15:09
|Bakan Albayrak: Büyüme trendi başladı
13 Şubat 2020 14:40