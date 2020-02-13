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4 bin lira cezayı duyunca gözyaşlarına boğuldu

Antalya'da, bir adamın çöpten topladığı parçalarla yaptığı motosikletine trafik uygulaması esnasında polis ekipleri tarafından el konuldu. Şahıs, polisin 4 bin lira ceza yazması üzerine gözyaşlarına boğuldu ve "Ne olur motosikletimi almayın" diye feryat etti.
 13 Şubat 2020 20:13
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4 bin lira cezayı duyunca gözyaşlarına boğuldu

ANTALYA'da, çöpten topladığı parçalarla yaptığını söylediği motosikletine trafik uygulamasında polisin el koyup, 4 bin lira ceza yazması üzerine gözyaşlarına boğulan Dursun Elma, Ne olur motosikletimi almayın. Ben çöpten toplayıp, sattığım hurdalarla 10 kişilik aileye bakıyorum diyerek gözyaşı döktü. Polise direnen Dursun Elma, biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirildi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cengiz Toytunç Caddesi üzerinde meydana geldi. Çöpten topladığı parçalardan yaptığını söylediği motosikletiyle seyir halinde olan Dursun Elma, polisin trafik uygulamasında durduruldu. Yapılan incelemede tescil belgesi bulunmayan Elma'nın motosikletinin trafikte kaydının olmadığı ortaya çıktı. Trafik ekipleri, Dursun Elma'ya toplamda 4 bin lira ceza yazıp, motosikletin otoparka götürülmesi için çekici çağırdı. Bunun üzerine sinir krizi geçiren Dursun Elma, trafik polislerine direndi. Biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirilen Elma, bu kez motosikletini tekmeledi. Polis tarafından sakinleştiren Dursun Elma, Ne olur motosikletimi almayın. Ben çöpten toplayıp, sattığım hurdalarla 10 kişilik aileye bakıyorum diyerek gözyaşı döktü.

Motosiklet, çekiciyle otoparka götürülürken, gözyaşlarına boğulan Dursun Elma'nın eşi Figen Elma ise eşinin durumunu gözyaşları içinde izledi. Eşiyle çalışıp, 10 kişilik ailesine baktığını söyleyen Elma, Kimsenin hiçbir eşyasını çalmıyoruz. Çöpten topladıklarımızı satıp, geçinmeye çalışıyoruz. Evimizin suyu bile 10 gündür kesik. Şimdi biz ne yapacağız dedi.
DHA
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