1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İBB'den '235 milyonluk antrikotlu yemek' iddiasına yanıt

İBB'nin organizasyon ve yemek menüsü için dudak uçuklatan bütçe ayırdığı iddia edildi. Bu iddialara yanıt veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, 235 milyonluk harcamanın sadece 4,5 milyonunun yemekle ilgili olduğunu söyledi.
 13 Şubat 2020 20:17
Yazdır
İBB'den '235 milyonluk antrikotlu yemek' iddiasına yanıt

İBB'nin organizasyon ve yemek menüsü için 235 milyon liralık bütçe ayrıldığı iddialarıyla ilgili açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun söz konusu haberlerin doğru olmadığını belirtti.

İMAMOĞLU BELEDİYEDEKİ İLK GÜNÜNDE ANTRİKOT YEMEĞİNİ REDDETMİŞTİ

İstanbul'un parasını İstanbulluların menfaati doğrultusunda kullanacağını ve en önemli projesinin israfın önüne geçmek olduğunu söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mart 2019 seçimlerinin ardından mazbatasını alır almaz başkan olarak ilk icraatını çay ocağına giderek gerçekleştirmişti. Hizmetlinin yemekte ne var sorusuna "çalışanlar için musakka başkan için ise antrikot" hazırlandığını söylemesi üzerine itiraz eden İmamoğlu antrikotu istemediğini kendisinin de çalışanlar için hazırlanan yemekten yemek istediğini belirtmişti.

"235 MİLYON LİRA YEMEK BÜTÇESİNE AYRILDI" İDDİASI

Bu görüntüler hala hafızalardaki yerini korurken İBB tarafından organizasyon ve yemek menüsü için ayırdığı bütçeye dair gündemi sarsan bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre mantarlı kiş, kinoa patlıcanlı keçi peynirli trio gibi yemeklerden oluşan liste için toplamda 235 milyon liralık bütçe ayrıldı. 6 Ocak günü gerçekleştirilen ve İstanbul genelini kapsayan hizmet alım ihalesinde, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce gerçekleştirilecek muhtelif kültürel etkinlikler, organizasyonlar ile tanıtım, duyuru çalışmaları ve baskılı işlerin hizmet alımı işi" adıyla 235 milyon 990 bin lira bütçe belirlendi. Yine iddiaya göre bu ihaledeki 235 milyonluk bütçenin çok büyük bir kısmının yemek menüsüne ayrıldı.

İBB'DEN AÇIKLAMA GELDİ: YEMEKLE İLGİLİ KISIM 4,5 MİLYON LİRA

Söz konusu iddialarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapanİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kurumsal iletişim danışmanı Murat Ongun, "Bugün bazı basın organlarında "İBB'den 235 milyon liralık yemek bütçesi" başlığı ile verilen haber doğru değildir. 150 kalemden oluşan ihalenin sadece 4 kalemi yemek bütçesidir. 235 milyon liralık ihalenin yemek ile ilgili kısmı 4,5 milyon liradır" dedi.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İdlib'den Türkiye sınırına doğru göç devam ediyorlar
13 Şubat 2020 20:05		 Suriye sınırına tank ve Fırtına obüsü takviyesi
13 Şubat 2020 19:27
Bakan Albayrak: Nükleer enerjinin kahramanları mezun oldu
13 Şubat 2020 19:11		 Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile görüştü
13 Şubat 2020 18:36
Bakan Varank: Yerli otoya büyük teveccüh var
13 Şubat 2020 16:59		 CHP'li Özel'den 'İş Bankası hissesi' açıklaması
13 Şubat 2020 16:57
CNN Türk yayınına katılan iki CHP'li isme ihraç istemi
13 Şubat 2020 16:21		 'Bakanlar, konuşmak yerine düşünmeye ağırlık vermeli'
13 Şubat 2020 15:11
Bakan Akar'dan İdlib açıklaması
13 Şubat 2020 15:09		 Bakan Albayrak: Büyüme trendi başladı
13 Şubat 2020 14:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:41 - Gizemli hayırsever bu kez Diyarbakır'da ortaya çıktı20:37 - Gaziantepli iş insanı otelini sokakta kalan evsizlere açtı20:33 - Jandarmadan atlı birlik paylaşımı20:29 - Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi20:25 - Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem20:21 - Kavga sonrası gözaltına alınan Reynmen, isyan etti20:17 - İBB'den '235 milyonluk antrikotlu yemek' iddiasına yanıt20:13 - 4 bin lira cezayı duyunca gözyaşlarına boğuldu20:09 - Minibüs şoförü seyir halindeyken telefonla mesajlaştı20:05 - İdlib'den Türkiye sınırına doğru göç devam ediyorlar
20:01 - Türk Telekom CEO'su yanıtladı: Altyapı paylaşılıyor mu?19:57 - İtfaiye eri 7 gündür çığ altında19:53 - Konteyner kent kurulumu kar yağışına rağmen sürüyor19:49 - Kişi başı bireysel bağış ve yardım miktarı 303 TL19:45 - Ankara'da trafik kazalarında ölüm oranı yüzde 31,2 azaldı19:41 - Nefise öğretmen öğrencilerinin dünyasını aydınlatıyor19:35 - Apple'dan aldığı ödülü depremzedelere bağışladı19:31 - İnsanlık yararına teknolojiler TEKNOFEST'te yarışacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Kadir Şeker serbest bırakılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan, MGK toplantısında hangi Paşa'ya kes ulan diye bağırdı?
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı
İyi Partili vekil partisinden istifa etti
Kadir Şeker olayında 4 ifade 4 çelişki
AYM'den 678 sayılı KHK'nin bazı hükümlerine iptal
Yapılan son ankete göre 3 parti barajın altında
İstanbul'da, tuvalet ücretlerinde % 50 indirim!
CHP'nin İş Bankası'ndaki hisseleri hazineye geçecek
Nedim Şener: TSK'da halen 18 bin FETÖ mensubu var
Haluk Levent şartlı olarak bebek bezi reklamında oynadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hürriyet gazetesi'nin logosunu değiştirmesi 3
moonbow 6
müşkülpesent 2
sorloth'un 1 maç ceza alması 2
gülümseme 2
hakim ziyech 2
alemeti farika 3
19 suç kaydının olması bir insanı kötü yapmaz 5
özel mesaj almak istemeyen insan 4
çeyrek altının 500 lirayı geçmesi 3
SON İLANLAR
Kızılırmak Sulama Birliği İşçi ALım İlanı
Rize Hemşin Belediyesi Memur Alacak
Sivas Belediyesi 67 İtfaiye Eri alacak
Diyanet, Kurum içi naklen 1300 personel alacak
Traos Bölgesi Belediyeleri Katı Atık Geçici İşçi Alım İlanı
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Ünv. Eski hükümlü İşçi Alım İlanı
Yalova SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Gemerek SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 93 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam