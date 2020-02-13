1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi

Kayseri-Malatya karayolunda kaza yapan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Yandım (27) ve kayınvalidesi Naime Veli (45) memleketi Çankırı'da toprağa verildi.
 13 Şubat 2020 20:29
Yazdır
Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi

Kayseri-Malatya karayolunda kaza yapan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Yandım (27) ve kayınvalidesi Naime Veli (45) memleketi Çankırı'da toprağa verildi.

Kayseri'deki işlemlerinin ardından kara yoluyla getirilen cenazeler Çankırı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Uzman Çavuş Yılmaz Yandım'ın cenazesi morgdan alındıktan sonra merkeze bağlı Ovacık köyüne getirildi. Kayınvalidesinin cenazesi ise Yapraklı ilçesine bağlı Buğay köyüne götürüldü. Uzman Çavuş Yandım'ın cenazesi köy meydanında kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.

Kaza, geçtiğimiz gün Kayseri-Malatya karayolunun 22. kilometresinde meydana geldi. Elazığ'da görev yapan Uzman Çavuş Yılmaz Yandım kendi aracıyla ailesiyle birlikte memleketi Çankırı'ya gitmek üzere yola çıktı. Yılmaz Yandım idaresindeki 46 F 1077 plakalı otomobil, kar nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Yılmaz Yandım ile araçta bulunan kayınvalidesi Naime Veli, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün eşi Mehtap Veli Yılmaz (26) ile kızı Asel ise ağır yaralandı. Anne ve kızının hastanede tedavileri sürüyor.

Uzman çavuş ve kayınvalidesi kazada hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gizemli hayırsever bu kez Diyarbakır'da ortaya çıktı
13 Şubat 2020 20:41		 Gaziantepli iş insanı otelini sokakta kalan evsizlere açtı
13 Şubat 2020 20:37
4 bin lira cezayı duyunca gözyaşlarına boğuldu
13 Şubat 2020 20:13		 Minibüs şoförü seyir halindeyken telefonla mesajlaştı
13 Şubat 2020 20:09
İtfaiye eri 7 gündür çığ altında
13 Şubat 2020 19:57		 Ankara'da trafik kazalarında ölüm oranı yüzde 31,2 azaldı
13 Şubat 2020 19:45
Apple'dan aldığı ödülü depremzedelere bağışladı
13 Şubat 2020 19:35		 Samsun'da küp şekerden çıkan demir bilye şaşırttı
13 Şubat 2020 19:19
'Matematik şampiyonu' Elanur bilim insanı olmak istiyor
13 Şubat 2020 17:57		 Haluk Levent şartlı olarak bebek bezi reklamında oynadı
13 Şubat 2020 15:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:41 - Gizemli hayırsever bu kez Diyarbakır'da ortaya çıktı20:37 - Gaziantepli iş insanı otelini sokakta kalan evsizlere açtı20:33 - Jandarmadan atlı birlik paylaşımı20:29 - Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi20:25 - Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem20:21 - Kavga sonrası gözaltına alınan Reynmen, isyan etti20:17 - İBB'den '235 milyonluk antrikotlu yemek' iddiasına yanıt20:13 - 4 bin lira cezayı duyunca gözyaşlarına boğuldu20:09 - Minibüs şoförü seyir halindeyken telefonla mesajlaştı20:05 - İdlib'den Türkiye sınırına doğru göç devam ediyorlar
20:01 - Türk Telekom CEO'su yanıtladı: Altyapı paylaşılıyor mu?19:57 - İtfaiye eri 7 gündür çığ altında19:53 - Konteyner kent kurulumu kar yağışına rağmen sürüyor19:49 - Kişi başı bireysel bağış ve yardım miktarı 303 TL19:45 - Ankara'da trafik kazalarında ölüm oranı yüzde 31,2 azaldı19:41 - Nefise öğretmen öğrencilerinin dünyasını aydınlatıyor19:35 - Apple'dan aldığı ödülü depremzedelere bağışladı19:31 - İnsanlık yararına teknolojiler TEKNOFEST'te yarışacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Kadir Şeker serbest bırakılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan, MGK toplantısında hangi Paşa'ya kes ulan diye bağırdı?
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı
İyi Partili vekil partisinden istifa etti
Kadir Şeker olayında 4 ifade 4 çelişki
AYM'den 678 sayılı KHK'nin bazı hükümlerine iptal
Yapılan son ankete göre 3 parti barajın altında
İstanbul'da, tuvalet ücretlerinde % 50 indirim!
CHP'nin İş Bankası'ndaki hisseleri hazineye geçecek
Nedim Şener: TSK'da halen 18 bin FETÖ mensubu var
Haluk Levent şartlı olarak bebek bezi reklamında oynadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
balkonda uyumak 6
Mutlaka 1
ekrem imamoğlu'nun akp meclis üyesine küfretmesi 1
trafikte yaya önceliği 2
Fight Club 1
dalıp gitmek 1
2020 2
savcının adliye çalışanlarını dolandırıp kaçması 1
sabıka 7
tatlı tatlı gülümsemek 4
SON İLANLAR
Kızılırmak Sulama Birliği İşçi ALım İlanı
Rize Hemşin Belediyesi Memur Alacak
Sivas Belediyesi 67 İtfaiye Eri alacak
Diyanet, Kurum içi naklen 1300 personel alacak
Traos Bölgesi Belediyeleri Katı Atık Geçici İşçi Alım İlanı
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Ünv. Eski hükümlü İşçi Alım İlanı
Yalova SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Gemerek SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 93 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam