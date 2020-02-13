Gaziantepli iş insanı otelini sokakta kalan evsizlere açtı
|13 Şubat 2020 20:37
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İlçede dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığının eksinin altına düşmesi üzerine sokakta kalan evsizleri, sığınacak yer arayanları düşünen iş insanı Mustafa Gelebek, işlettiği 60 yataklı otelin bir katındaki 7 odayı ve 23 yatağı, evsizlere açtı.
OTELİN GİRİŞİNE YAZI ASTI
Gebelek, otelin girişine, "Soğuk geçen şu günlerde sokakta kalan tüm insanlarımız ücretsiz olarak konaklayabilir" yazısını astı. Gebelek, gazetecilere yaptığı açıklamada, 7 yıldır bölgede otel işletmeciliği yaptığını ve bu seneki kadar soğukla karşılaşmadıklarını dile getirdi.
"EVSİZLERİN SICAK YEMEK İHTİYACINI KARŞILAYACAĞIZ"
Zor durumdaki insanlar için ellerinden gelen çabayı göstermeye çalıştıklarını ifade eden Gebelek, şunları söyledi:
"Otelimizde konaklayacak tüm evsizlerin sıcak yemek ikramı ile sıcak su ihtiyaçlarını karşılayacağız. Şu anda bir kişi var. Arkadaşım beni arayarak, 'Evsiz dışarıda kalan bir vatandaşımız var onu otelinizde ağırlayın, ücretini ben ödeyeceğim.' dedi. Bunun üzerine, 'Dışarıda kalan evsiz insanlarımız var' düşüncesi oluşunca, biz de soğukları kemiklerimize kadar hissettiğimiz bugünlerde böylesine bir sosyal sorumluluk çerçevesinde projeye imza attık."
Gebelek, ilçedeki belediye, kaymakamlık ve diğer ilgili kurumlarla da görüştüklerini ve talep olması halinde bu durumdaki kişilerin otellerine yönlendirilebileceğini bildirdiklerini dile getirdi.
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