Gizemli hayırsever bu kez Diyarbakır'da ortaya çıktı
|13 Şubat 2020 20:41
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Türkiye'nin birçok ilinde veresiye defterlerini silip, vatandaşlara para dağıtan gizemli hayırsever, bu kez Diyarbakır'da ortaya çıktı. Kentteki bazı bakkalları gezen hayırsever, toplam 12 bin 500 liralık borcu sildirdi.
Türkiye'nin birçok ilinde ortaya çıkarak vatandaşlara yardım eden gizemli hayırsever, veresiye defterlerini kapatıp, vatandaşlara para dağıtmaya devam ediyor. Son olarak Diyarbakır'da ortaya çıkan 'Robin Hood', Yenişehir ilçesi Fiskaya Mahallesi'ndeki Mehmet Kızılhan'ın bakkalına uğrayarak vatandaşların 12 bin 500 liralık borç defterini sildi. Defterin yapraklarını kopararak yakan hayırsever, hem vatandaşların hem de esnafın yüzünü güldürdü. Vatandaşlar, teşekkür ettikleri gizemli hayırseveri tanımak istediklerini söylediler.
Hayırsever tarafından 12 bin 500 liralık borç defterinin kapatıldığını aktaran bakkal Mehmet Kızılhan, peşin parayı verip, defteri yırtıp aldığını dile getirdi. Kızılhan, "Biri geldi, haber verdi, bu mahallenin borçlarının hepsini sileceğini söyledi. Bende gel dedim, yan komşum olan berberi çağırdım. Defterimi kontrol etti, toplam 12 bin 500 lira paramı peşin verip borç kağıtlarını yırtıp aldı. Kim buraya borcunu ödemeye gelirse borçlarının silindiğini söylüyorum, herkes 'Allah ondan razı olsun' diyor. Kiminin borcu 500 lira, kiminin 100 lira, hepsini sildi" dedi.
Borcu olan vatandaşlardan İrfan Yapan ise borçlarının silindiğine inanmadığını, bakkala gelip tekrardan sorduğunu söyledi. Yapan, "Geçen camiye gittim, millet birinin gelip mahallenin borçlarını sildiğini söyledi, bende çok inanmadım, gelip sordum 'Borcum ne kadar' diye. Borcumun olmadığını söyledi. Ben o anda sevindim, Allah razı olsun borcumu sildi. Ben bu yaşıma kadar ilk kez böyle bir şey gördüm. Ben şeker, yağ, çorba gibi şeyler almıştım, o adamı görürsem çok teşekkür edeceğim" diye konuştu.
Esrarengiz hayırseveri gören berber Adnan Katmer, borcu sildiren vatandaşın uzun boylu, esmer biri olduğunu söyledi. Katmer, "Geçenlerde bir yardımsever gelip burada vatandaşlarımızın borçlarını sildi, Allah ondan razı olsun. Uzun boylu, esmer biriydi. Vatandaşların borcunu silenden Allah razı olsun" şeklinde konuştu.
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