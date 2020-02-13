Terör propagandası yapan şüpheli hakkında soruşturma
Van'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
|13 Şubat 2020 20:46
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Van'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, sosyal medya hesabında terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
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