Suriye sınırına tank ve zırhlı iş makinesi sevkiyatı
100'ün üzerinde askeri araç Reyhanlı sınırındaki birliklere sevk edildi
|13 Şubat 2020 21:15
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay'daki sınır birliklerine tank ve zırhlı iş makinesi sevkiyatı yapıldı.
Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen 100'ün üzerinde tank, kirpi, zırhlı iş makinesi ve askeri araç güvenlik önlemleri altında Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.
Burada tırlardan indirilen araçlar, sınır birliklerine doğru hareket etti.
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