Selimiye'nin pencerelerine isim kazınmasına soruşturma
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Selimiye Camisi'nin ahşap kepenklerine isim kazınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.
|13 Şubat 2020 21:23
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UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan caminin iç kısmındaki kadınlar mahfili ve diğer bazı bölümlerindeki ahşap pencere kepenklerine sert cisimle isim kazındığı tespit edilmesi sonrası, kepenkler üzerindeki yazıların silinmesi için Vakıflar Edirne Bölge Müdürlüğünün tarihi kapı ve pencere onarım atölyesine götürülmüştü.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili resen soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında ahşap kepenklerin üzerindeki yazılar ve caminin güvenlik kameraları incelenecek.
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