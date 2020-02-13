Trafikte tartıştıkları kişiyi bıçaklayan zanlılar yakalandı
Şişli'de, trafikte yaşanan tartışma sonrası sürücüyü bıçakla yaralayan 2 zanlı yakalandı.
|13 Şubat 2020 21:31
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Şişli'de, trafikte yaşanan tartışma sonrası sürücüyü bıçakla yaralayan 2 zanlı yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Vali Konağı Caddesi üzerinde trafikte yaşanan tartışma sonucu Atakan S. isimli şahsın bıçakla yaralandığı belirtildi.
Atakan S'nin hayati tehlikesinin devam ettiği kaydedilen açıklamada, failler Necmettin T. ve Ümit T'nin Zeytinburnu'nda yakalandığı ifade edildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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