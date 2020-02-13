Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi
|13 Şubat 2020 21:36
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 0-0 sona eren maçın rövanşında Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşması 1-1 tamamlandı. Bu sonuçla Akdeniz ekibi, yarı finale yükseldi.
5. dakikada Uğur Çiftçi'nin kaleyi karşıdan gören noktadan uzak mesafeden şutunda meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'da kaldı.
24. dakikada sağdan ani gelişen Sivasspor atağında Yasin Öztekin'in ceza alanına gönderdiği topa hareketlenen Yatabare'nin vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti.
28. dakikada Yasin Öztekin'in pasında Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanı sağ çaprazından vuruşunda kaleci Ferhat Kaplan topu güçlükle çıkardı.
32. dakikada Sivasspor golü buldu. Mert Hakan Yandaş'ın sağdan ceza alanına pasında Yatabare, meşin yuvarlağı müsait durumdaki Yasin Öztekin'e bıraktı. Bu futbolcunun penaltı noktası yakınından yerden düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
36. dakikada Doğukan Sinik'in ceza alanı sol çaprazından vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural topu kontrol etti.
49. dakikada Antalyaspor eşitliği sağladı. Amilton'un sağdan ceza alanına pasında penaltı noktası civarında topu kontrol eden Doğukan Sinik'in dönerek vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.
62. dakikada Uğur Çiftçi'nin ceza alanı sol çaprazından etkili vuruşunda savunmadan da seken top direğin yanından az farkla auta çıktı.
71. dakikada Fredy'in soldan kale çizgisi yakınlarından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
77. dakikada ani gelişen Fraport TAV Antalyaspor atağında Amilton'un pasında ceza alanında topu kontrol eden Fredy'in karşı karşıya pozisyonda vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural gole izin vermedi.
86. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanı sağ çaprazından vuruşunda top direğin yanından az farkla auta çıktı.
Mücadele 1-1 sona erdi. Fraport TAV Antalyaspor, yarı finalde Aytemiz Alanyaspor ile eşleşti.
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