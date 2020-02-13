Uluslararası İmam Hatip Liselerine giriş için başvurular sürüyor
|13 Şubat 2020 21:46
|Yazdır
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yabancı uyruklu öğrencilerin, Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liselerine giriş için 15 Mart'a kadar başvuru yapabileceğini bildirdi.
MEB'den alınan bilgiye göre, MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğinde yürütülen, 4 kıta 88 ülkeden öğrencinin öğrenim gördüğü Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi projesinde, başvurular devam ediyor.
Halkı Müslüman olan ülkeler ile Müslümanların yaşadığı diğer ülkelerdeki din görevlisi ve din eğitimi personelinin yetiştirilmesine katkı sağlamak, yükseköğrenim öncesinde din eğitimi almak isteyen öğrencilere destek vererek eğitim ve kültür iş birliğini geliştirmek amacıyla yürütülen proje kapsamında, öğrenci başvuruları 15 Mart'ta sona erecek.
Projede, öğrencilerin ulaşım, sosyal-kültürel faaliyetler, harç, burs ve sağlık harcamalarını TDV, yeme içme, barınma ve eğitim hizmetlerini ise MEB yerine getiriyor.
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Uluslararası İmam Hatip Liselerine başvurulara ilişkin 29 farklı dilde afiş hazırladı.
Yabancı uyruklu öğrencilerle Türk uyruklu öğrencilerin bir arada eğitim gördüğü okullara, Türk öğrenciler Liselere Giriş Sınavıyla (LGS) yerleşebiliyor.
Başvuru, sınav ve yerleştirme takvimi
Söz konusu liselere burs başvuru dönemi, 15 Mart 2020'de sona erecek. Başvurular, "https://diyanetburslari.tdv.org" adresinden yapılacak.
Liselere giriş için mayıs ve haziran aylarında yazılı ve sözlü sınavların yapılması, temmuz ayında yerleştirme sonuçlarının açıklanması planlanıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Manisa'da bir lise öğrencisi yapay zeka ile yoklama projesi geliştirdi
13 Şubat 2020 11:15
|Simülasyonlu 2020/4 KPSS Robotu yayında
12 Şubat 2020 16:16
|EBA'nın yeni dönem tanıtımı yapıldı
10 Şubat 2020 23:14
|Lise döneminde yurt dışında eğitim alanların sayısı arttı
10 Şubat 2020 21:31
|Her öğrenciye 3 GB internet geliyor
10 Şubat 2020 13:00
|Meslek lisesi öğretmenlerine 'Tasarım Odaklı Düşün' eğitimi verilecek
10 Şubat 2020 11:46
|Depremden etkilenen Malatya'da öğrenciler ders başı yaptı
10 Şubat 2020 10:33
|Anadolu Üniversitesi sosyal medyada zirveye yerleşti
08 Şubat 2020 22:35
|GAÜN Rektörü: Üniversitede tek bir yakınım çalışmıyor
08 Şubat 2020 21:00
|ÖSYM Başkanı'ndan Akdeniz Üniversitesine ziyaret
08 Şubat 2020 18:28