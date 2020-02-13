ABB, Melih Gökçek döneminde alınan 3 cipi sattı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, eski Başkan Melih Gökçek tarafından belediye bütçesinden satın alınan ve Gökçek'e tahsis edilen üç adet lüks cipi sattı. 3 adet arazi tipi araç yapılan ihale ile 2 milyon 101 bin TL'ye satıldı.

BirGün'ün haberine göre; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın israfla mücadele genelgesi kapsamında birçok binek aracı satışa çıkarıldı. EGO Genel Müdürlüğü bünyesindeki 75 binek aracı 49'a düşürülürken Büyükşehir envanterine kayıtlı lüks araçların da yer aldığı listede son olarak üç adet arazi tipi araç için yeniden ihale yapıldı.

CANLI YAYINLANDI

Genel Sekreter Yardımcısı ve İhale Komisyonu Başkanı Baki Kerimoğlu başkanlığında 50 dakika canlı yayınlanan ihalede 2013 model araç için ayrı ayrı teklifler alındı.

PİYASA DEĞERİNİN ÜSTÜNDE SATILDI

Katılımın yüksek olduğu ihale kapsamında alınan teklifler ve araçların satış fiyatları şöyle:

>> 06 FD 5735 plakalı arazi aracı için 5 teklif yapıldı. 530 bin muhammen bedelle satışa çıkarılan araç 651 bin TL'ye,

>> 06 FD 5741 plakalı arazi aracı için 5 teklif yapıldı. 525 bin muhammen bedelle satışa çıkarılan araç 655 bin TL'ye,

>> 06 FD 5743 plakalı arazi aracı için 7 teklif yapıldı. 590 bin muhammen bedelle satışa çıkarılan araç 795 bin TL'ye satıldı.