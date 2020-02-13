ABB, Melih Gökçek döneminde alınan 3 cipi sattı
|13 Şubat 2020 21:56
|Yazdır
Ankara Büyükşehir Belediyesi, eski Başkan Melih Gökçek tarafından belediye bütçesinden satın alınan ve Gökçek'e tahsis edilen üç adet lüks cipi sattı. 3 adet arazi tipi araç yapılan ihale ile 2 milyon 101 bin TL'ye satıldı.
BirGün'ün haberine göre; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın israfla mücadele genelgesi kapsamında birçok binek aracı satışa çıkarıldı. EGO Genel Müdürlüğü bünyesindeki 75 binek aracı 49'a düşürülürken Büyükşehir envanterine kayıtlı lüks araçların da yer aldığı listede son olarak üç adet arazi tipi araç için yeniden ihale yapıldı.
CANLI YAYINLANDI
Genel Sekreter Yardımcısı ve İhale Komisyonu Başkanı Baki Kerimoğlu başkanlığında 50 dakika canlı yayınlanan ihalede 2013 model araç için ayrı ayrı teklifler alındı.
PİYASA DEĞERİNİN ÜSTÜNDE SATILDI
Katılımın yüksek olduğu ihale kapsamında alınan teklifler ve araçların satış fiyatları şöyle:
>> 06 FD 5735 plakalı arazi aracı için 5 teklif yapıldı. 530 bin muhammen bedelle satışa çıkarılan araç 651 bin TL'ye,
>> 06 FD 5741 plakalı arazi aracı için 5 teklif yapıldı. 525 bin muhammen bedelle satışa çıkarılan araç 655 bin TL'ye,
>> 06 FD 5743 plakalı arazi aracı için 7 teklif yapıldı. 590 bin muhammen bedelle satışa çıkarılan araç 795 bin TL'ye satıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Adalar'da elektrikli taşımayı İETT yapacak
13 Şubat 2020 20:56
|Yurtlarda öğrenci dışı kalanlar vergi verecek
13 Şubat 2020 18:28
|YÖK'te 'coğrafyacı akademisyenler' ile toplantı yapıldı
13 Şubat 2020 18:24
|İstanbul'da, tuvalet ücretlerinde % 50 indirim!
13 Şubat 2020 14:50
|Çin'den tahliye edilen vatandaşların gözlem süresi yarın sona eriyor
13 Şubat 2020 14:49
|YÖK'ten ortak derslerle ilgili yeni düzenleme çalışması
13 Şubat 2020 14:00
|Türkiye Bursları başvuru süresi 20 Şubat'ta sona erecek
13 Şubat 2020 13:59
|Türkiye Bankalar Birliği, sosyal medya dolandırıcılığına karşı uyardı
13 Şubat 2020 12:23
|İstanbul Havalimanı'nda ücretsiz bebek arabası uygulaması başlatıldı
13 Şubat 2020 12:15
|YÖK'ten 100-2000 doktora bursu ilan artışı bekleniyor
13 Şubat 2020 11:32