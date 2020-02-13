İşte son seçim anketi: MHP ve İYİ Parti baraj sınırında
|13 Şubat 2020 22:01
|Yazdır
Araştırma şirketi Areda Survey, 31 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirdiği "Kadraj Türkiye" adlı araştırma raporunun sonucunu açıkladı. Türkiye gündemiyle ilgili araştırma, ülke genelinde her görüş ve yaş grubundan 2 bin 987 kişiyle yapıldı.
CUMHUR İTTİFAKI YÜZDE 2,2 FARKLA ÖNDE
Araştırma raporunda vatandaşlara "Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi ittifaka oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Vatandaşların yüzde 51,1'i AK Parti, MHP ve BBP'den oluşan Cumhur İtitfakı'na oy verirken, yüzde 48,9'u ise CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'na oy vereceğini açıkladı.
MHP VE İYİ PARTİ BARAJ SINIRINDA
Araştırma raporunda, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından vatandaşlara bu kez "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Araştırma sonucuna göre, AK Parti yüzde 40,5 oy oranına ulaşırken, CHP yüzde 24,6 oy aldı. Ankette, HDP yüzde 11.6, MHP yüzde 9.0, İYİ Parti yüzde 9.0, Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi yüzde 1.7, Ali Babacan'ın kuracağı parti 1.6, Saadet Partisi ise yüzde 0.7 oy aldı. Diğer partilerin oy oranı ise yüzde 1,2 oldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İBB Meclisi'nden borçlanma talebi
13 Şubat 2020 22:11
|İBB Meclisi'nden Tarkan kararı!
13 Şubat 2020 22:06
|İYİ Parti'de ikinci istifa depremi!
13 Şubat 2020 21:51
|Suriye sınırına tank ve zırhlı iş makinesi sevkiyatı
13 Şubat 2020 21:15
|Bayburt'ta 'zorla okul nakli' iddialarına ilişkin açıklama
13 Şubat 2020 21:06
|İBB'den '235 milyonluk antrikotlu yemek' iddiasına yanıt
13 Şubat 2020 20:17
|İdlib'den Türkiye sınırına doğru göç devam ediyorlar
13 Şubat 2020 20:05
|Suriye sınırına tank ve Fırtına obüsü takviyesi
13 Şubat 2020 19:27
|Bakan Albayrak: Nükleer enerjinin kahramanları mezun oldu
13 Şubat 2020 19:11
|Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile görüştü
13 Şubat 2020 18:36