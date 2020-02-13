İBB Meclisi'nden borçlanma talebi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Finansman Müdürlüğünün talep ettiği 2 milyar 350 milyon liralık iç borçlanma talebini reddederken, metro araçları için istenen 22 milyon 672 bin avroluk dış borçlanmayı kabul etti.

1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplanan İBB Meclisi, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Finansman Müdürlüğünün "İç Borçlanma" talebini ele aldı.

Plan ve Bütçe Komisyonu raporunda, "Belediye meclisi yetkisinde olan borçlanma tutarının tamamının henüz daha yılın başında talep edilmesi kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması gerekliliğine ters düşmesi" gerekçesiyle talebin uygun görülmediği belirtildi.

CHP'li Meclis üyesi Hayrettin Özbakır, komisyon görüşünün Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerini engellemeye yönelik olduğunu savunarak kararı eleştirdi.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Selim Bilmen ise İBB tarihinde meclisin borçlanma yetkisinin tamamının tek seferde verildiği bir kararın bulunmadığını söyledi.

Bilmen, Finansman Müdürlüğünün borçlanma yetkisini belediyenin hesabının kesinleşmediği 10 Ocak 2020 tarihinde istediğini belirterek, "Kesinleşmemiş bir hesap üzerinden borçlanma istenmiştir. Bu rakam hemen hemen meclisin borçlanma limitinin tamamı. Bu bir nevi yetki devri. Tek seferde tamamını istemek kanunun ruhuna uygun değil." diye konuştu.

CHP ve İYİ Partililerin ret oyuna karşılık komisyon kararı oy çokluğuyla kabul edildi.

- Metro araçları için dış borçlanma kabul edildi

Mecliste ayrıca Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Finansman Müdürlüğünün "İlave 24 adet metro aracı dış borçlanma talebi" de ele alındı.

Müdürlüğün, Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy raylı ulaşım toplu taşıma sistemi için ilave 24 adet metro aracı temini ve işletmeye alım işi için istediği 22 milyon 672 bin avroluk borçlanma yetkisi ise meclis tarafından oy birliğiyle kabul edildi.