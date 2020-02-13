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Meclis önünde kendini yakmaya çalıştı! İşte detaylar...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde kendini yakma girişiminde bulunan kişinin psikolojik sorunu olduğu, daha önce de 9 kez intihar girişiminde bulunduğu tespit edildi.
 13 Şubat 2020 22:16
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Meclis önünde kendini yakmaya çalıştı! İşte detaylar...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde kendini yakma girişiminde bulunan kişinin psikolojik sorunu olduğu, daha önce de 9 kez intihar girişiminde bulunduğu tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, O.A, bugün sabah saatlerinde TBMM'nin Çankaya Kapısı'na geldi. Burada üzerine benzin dökerek kendini yakma teşebbüsünde bulunan O.A.'nın eylemi, güvenlik güçlerince engellendi. Gözaltına alınan şahsın psikolojik sorununun olduğu ve daha önce de 9 kez intihar girişiminde bulunduğu belirlendi.

Bir süre temizlik işçisi olarak bir şirkette çalıştığı belirlenen O.A.'nın adam öldürme, kasten yaralama, tehdit, hakaret ve hırsızlık suçlarından kaydı bulunduğu da ortaya çıktı.
İhlas Haber Ajansı
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