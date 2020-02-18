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Aylıksız izin kullanırken istifa edebilir miyim?

Aylıksız izinde memuriyet statüsünün devam ettiği dikkate alındığında, memurlar aylıksız izindeyken çekilme isteğinde bulunabilecek olup, bu istek izin bitimi beklenmeksizin 94. madde çerçevesinde kurum tarafından kabul edilebilecektir
 18 Şubat 2020 00:03
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Aylıksız izin kullanırken istifa edebilir miyim?

Soru

Merhaba, memur aylıksız izin kullanırken istifa edebilir mi?

Cevap

Aylıksız izin genel olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 ve 108. maddelerinde bazı özel durumların gerçekleşmesine bağlı olarak veya beş yıl hizmet süresinin tamamlanması halinde isteğe bağlı olarak verilebilen bir izin türüdür. Örneğin, analık veya evlat edinme durumunda, yakınlarının sağlık sorunları için ihtiyaç duyulması halinde, yurtdışına gönderilen memurların eşlerine, yurt içinde zorunlu yer değiştirmeye tabi memurun eşine talep halinde ücretsiz izin verilebildiği gibi askere giden memur askerlik süresince aylıksız izinli sayılmaktadır. Beş hizmet yılını dolduran memur da isteği halinde bir yıla kadar mazerete bağlı olmaksızın ücretsiz izin kullanabilmektedir. Bazı özel kanunlarda da memura aylıksız izin verilmesini öngören hükümler bulunmaktadır.

Diğer taraftan aylıksız izin süresince kural olarak kişinin memuriyeti askıda kalmakta, memurluk statüsü ile hak ve yükümlülükleri devam etmekte bu süreçte sadece aylık alamamaktadır. Aylıksız izin; yıllık izin ve mazeret izni gibi bir izin türü olup farkı aylık ödenmemesidir.

657 sayılı Kanunun 20. maddesinde memurluktan çekilme bir hak olarak düzenlenmiş, 94. maddede ise, "Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır.

Çekilmek isteyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir.

Olağanüstü mazeretle çekilenler, üstüne haber vermek şartıyla bir ay kaydına tabi değildirler." hükümlerine yer verilmiştir.

Sonuç olarak, aylıksız izinde memuriyet statüsünün devam ettiği dikkate alındığında, memurlar aylıksız izindeyken çekilme isteğinde bulunabilecek olup, bu istek izin bitimi beklenmeksizin 94. madde çerçevesinde kurum tarafından kabul edilebilecektir.
Memurlar.Net - Özel

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