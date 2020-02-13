Orgeneral Yaşar Güler, rus mevkidaşı ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda görüştüğü bildirildi.
|13 Şubat 2020 22:46
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