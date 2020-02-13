1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Okulları için eylem yapan öğrencilere çorbalı destek

Zonguldak'ta başka bir okulda eğitim-öğretim gören öğrenciler ve velileri, yapımı tamamlanan kendi okullarında eğitime devam etmek 11 gün önce başladıkları eylemlerine bugünde sürdürdüler.
 13 Şubat 2020 23:01
Yazdır
Okulları için eylem yapan öğrencilere çorbalı destek

Zonguldak'ta başka bir okulda eğitim-öğretim gören öğrenciler ve velileri, yapımı tamamlanan kendi okullarında eğitime devam etmek 11 gün önce başladıkları eylemlerine bugünde sürdürdüler. Eylemin ardından bir esnaf öğrencilere ve velilere çorba ikram etti.

Zonguldak'ta Gazi Ortaokulu velileri 11. günde de Madenci Anıtında eylemlerine devam ettiler. Minik öğrenciler hep bir ağızdan, "Vali amca okulumuzu alma" diyerek Vali Erdoğan Bektaş'a seslendi.

Okul Aile Birliği Başkanı Dilek Sümer Demirel yaptığı açıklamada, Ankara'dan güzel haberler beklediklerini belirterek şunları söyledi: "Belediye Başkanımız Sayın Ömer Selim alan Ankara'da vekillerimizle görüşecekti. Ondan güzel bir haber bekliyorduk. Kendisine mesaj yoluyla görüştük. Bize vekillerimiz ile görüştüğünü ve bugün için güzel haberler alacağımızı, gidişatın bizim lehimize olduğunu, hayırlı haberler beklediğini söyledi. Belediye Başkanı bizim yanımızda olduğunu dile getirdi. Bugün inşallah Ankara'dan ve vekillerimizden hayırlı bir haber bekliyoruz. İnşallah bugün okulunuza geçiyorsunuz açıklamasını ve vekillerimizden bekliyor ve onlara inanıyoruz. Vekillerimize de güveniyoruz. Okul çocuklarımızın hakkıdır ve lütfen bu hakkı ellerinden almasınlar diyoruz. Belediye başkanımızdan ve vekillerimiz den gelecek haber inşallah olumlu yönde olursa çok mutlu olacağız"şeklinde konuştu.

Eylemin ardından bir esnaf çocuklara ve okula destek amaçlı olarak öğrencilere çorba ikram etti.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Öğrencilere polislik mesleği anlatıldı
13 Şubat 2020 09:51		 Geleceğin ayakkabıcıları mezun olmadan iş teklifi alıyor
12 Şubat 2020 21:51
Okuduğu okula öğretmen oldu
12 Şubat 2020 20:26		 Bartın Üniversitesi'nden kurumlara örnek olacak ilan
12 Şubat 2020 16:07
Semanur'un okul hasreti bitti
12 Şubat 2020 08:30		 Öğretmen ve öğrenciler depremzede çocuklar için oyuncak hazırlıyor
11 Şubat 2020 16:45
10 yaşındaki Elanur, matematik yarışması'nda dünya birincisi
11 Şubat 2020 15:40		 OSB'ye devredilen lisenin öğrencileri mezun olmadan iş sahibi olacak
11 Şubat 2020 13:43
Teknik lise öğrencilerinin yaptığı kuş yuvaları ormanlık alana yerleştirildi
11 Şubat 2020 12:50		 TSK'ya bağış yapan okula bronz madalya
10 Şubat 2020 21:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:48 - İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi23:43 - Başkasına ait taşınmazları dublör kullanarak satmışlar23:38 - Migren tedavisinde yeni gelişme! Aşı Türkiye'ye geliyor23:33 - Avustralya'daki yangınlar 6 ay sonra söndürülebildi23:27 - İzmir'de tepki çeken öğrenci taşımacılığı23:22 - Polislerin 2019 yılına ait performans notları açıklandı23:16 - 18 hastane personeli yedikleri yemekten zehirlendi23:11 - Uyuşturucuyla Mücadele Derneğinin kurusu uyuşturucu alırken yakalandı23:06 - Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Kadir Şeker' açıklaması23:01 - Okulları için eylem yapan öğrencilere çorbalı destek
22:56 - 28 ilde eğitime kar engeli... Okullar tatil edildi22:51 - Meclis'te 'FETÖ'nün siyasi ayağı' gerginliği22:46 - Orgeneral Yaşar Güler, rus mevkidaşı ile görüştü22:41 - İBB'nin Paris Belediyesi ile işbirliği protokolü reddedildi22:36 - 13 yıldır aranıyor, Interpol de devrede22:31 - Polis ekiplerinden eksi 20 derecede asayiş uygulaması22:26 - Kılıçdaroğlu'dan şehit ailelerine başsağlığı22:21 - Kitapsec.com'da Sevgililer Gününe Özel 25 TL Hediye Çeki
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Kadir Şeker serbest bırakılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı
Erdoğan, MGK toplantısında hangi Paşa'ya kes ulan diye bağırdı?
İyi Partili vekil partisinden istifa etti
Kadir Şeker olayında 4 ifade 4 çelişki
AYM'den 678 sayılı KHK'nin bazı hükümlerine iptal
Yapılan son ankete göre 3 parti barajın altında
İstanbul'da, tuvalet ücretlerinde % 50 indirim!
CHP'nin İş Bankası'ndaki hisseleri hazineye geçecek
Haluk Levent şartlı olarak bebek bezi reklamında oynadı
28 ilde eğitime kar engeli... Okullar tatil edildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
chp'nin iş bankası hisselerinin hazineye devredilmesi 1
özel mesaj almak istemeyen insan 4
şu an çalan şarkı 4
irite olmak 2
Psikolojiyi kurtaran kelimeler 2
tatlı tatlı gülümsemek 4
cem yılmaz'ın serenay sarıkaya ile aşk yaşaması 7
19 suç kaydının olması bir insanı kötü yapmaz 5
fetö'nün en önemli siyasi ayağı kılıçdaroğlu ve ekibidir 7
balkonda uyumak 6
SON İLANLAR
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam