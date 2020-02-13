Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Kadir Şeker' açıklaması
|13 Şubat 2020 23:06
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Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Konya'da darp edilen Ayşe D.'yi kurtarmak için olaya müdahil olan ve Özgür Duran'ın ölümüne sebep olan Kadir Şeker ile ilgili açıklamada bulundu.
"ESAS OLAN OLGUSAL GERÇEKLİKTİR"
Adil olan sonucun gerçekleşmesini istediklerini belirten Uçum, "Mevcut Ceza Kanunu açısından meşru savunma sınırın açılması gibi teknik düzenleme var. Görünür gerçeklik ve olgusal gerçeklik arasında farklılık vardır. Görünür gerçekliğine baktığımızda şüphelinin duyarlılığı, vicdanlı davranışı hepimizi çok etkiledi. Adil olanın gerçekleşmesini istiyoruz. Adil olan; ortaya çıkan sonucun toplum vicdanını rahatsız etmemesi. Ceza hukuku görünür gerçeklik üzerinden hüküm vermez. Haberleri görünür gerçeklik üzerinden yazarsınız ama hüküm vermeye elverişli gerçeklik olgusal gerçekliktir" dedi.
"VERİLECEK HÜKMÜ BEKLEYELİM"
Uçum, "Ceza hukukunda temel ilke nedir? Maddi gerçekliğin bütün boyutu ile açığa çıkarılmasıdır. Tam olarak açığa çıkarılmasıdır. O zaman verilen hükme adil diyebiliriz. Kadir konusunda yapılan yorumların görünür gerçeklikteki yorumlar olduğunu, hüküm vermeye yeterli olmadığını söylüyorum. Hep birlikte bu sürecin objektif ve adil yürütülmesi için katkıda bulunalım ama olgusal gerçekliğe dayalı bir verilecek hükmü bekleyelim" diye konuştu.
NE OLMUŞTU?
Üniversite sınavlarına hazırlanan Kadir Şeker, 5 Şubat Çarşamba günü, iddiaya göre, bir parkta sevgilisi Ayşe D'yi döven Özgür Duran'ı (32) engellemek istedi. Ancak bu sırada çıkan arbedede Şeker'in elindeki bıçak Duran'ın kalbine saplandı. Özgür Duran hayatını kaybederken, Kadir Şeker tutuklandı.
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