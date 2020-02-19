Mal Bildirimi elektronik ortamda istenebilir mi?

Soru

Merhabalar. ..... Bakanlığı, personeline 2020 mal bildirimleri de dahil olmak üzere bundan sonra mal bildirimlerini dijital ortamda göndermelerini bildiren mail atmıştır. Halihazırda 2020 mal bildirimi gönderenlerin de aynı bilgileri bu mal bildirimi takip programına tekrar girmeleri istenmektedir. 2020 mal bildirimini zarfla gönderdiğimiz halde Bakanlığın atmış olduğu bu maile uymamamız durumunda her hangi bir disiplin cezasıyla karşılaşır mıyız?

Cevap

Kamu görevlileri bu yıl şubat ayı sonuna kadar mal bildirimlerini vermek zorunda. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 14. maddesine göre Devlet memurları, kendileriyle, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, özel kanunda yazılı hükümler uyarınca, mal bildirimi vermekle yükümlü tutulmuş olup, madde hükmünde belirtilen özel kanun 3628 sayılı Kanundur.

3628 sayılı Kanuna dayalı olarak yürürlüğe konulan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik ile de 3628 sayılı Kanun geregince verilecek olan mal bildiriminin sekli, duzenlenis bicimi, sayısı, neleri kapsayacagı, merciine nasıl ulastırılacagı ve bu Kanunun uygulanmasına iliskin diger esas ve usuller düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin 12. maddesinde, ekli "Mal Bildirimi Formu" nun tek nusha olarak doldurulacağı ve tarih belirtilmek suretiyle imzalanacağı, 15. maddesinde mal bildirimlerinin, ilgililerin varsa sicil yoksa özel dosyalarında saklanacağı hüküm altına alınmıştır.

Yönetmeliğin 18. maddesinde yeni ve ek bildirimlerin, yetkili merciler tarafından daha önceki bildirimler ile karşılaştırılacağı, aynı maddeye 1999 yılında eklenen fıkra hükmü ile de toplanan mal bildirimlerinde yer alan bilgilerin Başbakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde, kamu kurumları bilgisayarlarında mevcut bilgilerle bilgisayar ortamında ve gizliliği sağlanacak şekilde karşılaştırılacağı hükme bağlanmıştır.

2000/16 sayılı Başbakanlık Genelgesinde de; Kamu kurumları bilgisayarlarındaki bilgilerin derleme calısmaları tamamlanıncaya kadar, ilk asamada, mal bildirimlerinde yer alan bilgilerden tasıt ve tapu kayıtlarına iliskin bilgilerin Emniyet Genel Mudurlugu ile Tapu ve Kadastro Genel Mudurlugu bilgisayarlarındaki tasıt ve tapu bilgileri ile karşılaştırılacağı, mal bildirimleri ile bilgisayar kayıtlarında yer alan tasıt ve tapu bilgilerinin bilgisayar ortamında karsılastırma isleminin; Basbakanlıkta bu amacla olusturulan komisyon, ilgili kamu kurum ve kurulus komisyonu ile Emniyet Genel Mudurlugu ile Tapu ve Kadastro Genel Mudurlugu bunyesinde olusturulan Komisyonlarca mustereken sozkonusu iki Genel Mudurluk bilgi islem merkezlerinde yapılacak ve durum bir tutaknakla tespit edilmesi öngörülmüştür.

Yukarıda yer verilen hükümlerden;

-Mal bildirimlerinin yönetmeliğe ekli form doldurularak ve imzalanarak basılı ortamda verilmesi ve bu bildirimlerin özlük dosyalarında saklanması gerektiği,

-Bildirimlerin ilgili birimlerce bilgisayar ortamına aktarılacağı ve sonraki bildirimlerle karşılaştırılacağı,

-Bildirimlerde yer alan tapu kayıtları ve taşıt bilgilerinin ilgili kurumların bilgisayar ortamında tutulan kayıtlarıyla karşılaştırılacağı,

anlaşılmaktadır.

Aradan geçen 20 yıllık süreçte bildirimlerin bilgisayar ortamına aktarılması ve önceki bildirimlerle karşılaştırılması konusunda neredeyse hiç mesafe alınamadı. Bildirimlerin yazılı ortamda verilip ilgili birimlerce bilgisayara aktarılması yerine günümüz bilgi sistem altyapı kapasitesi de dikkate alınarak bildirim sahiplerince doğrudan bilgisayara girilmesi hem daha uygun hem de daha ekonomik olup amaca hizmet bakımından yerinde bir uygulamadır.

Günümüzde tek tuşla tapu kayıtlarına, banka hesaplarına, taşıt bilgilerine ve diğer bildirim unsurlarına ulaşılmasının mümkün olduğu dikkate alındığında, Devletin sadece 5 yılda bir değil her an bu kayıtlara ulaşma imkanına sahip olduğu aşikardır. Bu itibarla mal bildirimi uygulamasının hem süreç olarak hem de cezai yaptırım olarak günümüz bilgi teknolojisi alt yapısına uygun bir şekilde yeniden ele alınması gerekmektedir. Ancak bu aşamada, mal bildirimlerinin elektronik ortamda talep edilmesinde hukuka aykırılık olmadığını düşünüyoruz.

Diğer taraftan, mal bildirimini basılı ortamda süresi içinde verdiğiniz dikkate alındığında süresi içinde mal bildirimi verme yükümlülüğünü yerine getirdiğiniz kabul edilecektir. Ancak, bilgisayar ortamında talep edilmesine rağmen bunu yapmamanız halinde bu fiiliniz duruma göre; verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde; kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak, kusurlu davranmak ya da kasıtlı olarak bu görevi yerine getirmemek olarak değerlendirilebilir. Bu fiillerin karşılığı ise 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinde sırasıyla uyarma, kınama veya aylıktan kesme cezası olarak düzenlenmiştir.