Polislerin 2019 yılına ait performans notları açıklandı
|13 Şubat 2020 23:22
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En yüksek 5 olan Performans notunu öğrenmek isteyen personel kendi şifresi ile pol-net sisteminden pbs girişiyle notlarını öğrenecek.
Personel, performans değerlendirme puanına 20 Şubat 2019 tarihine kadar itiraz edebilecek. İtiraz üzerine yapılan tüm işlemler 1 Mart 2020 tarihine kadar sonuçlandırılacak ve personele bildirilecek.
Performans değerlendirme puanları aşağıdaki şekildedir.
a) Yetersiz performans değerlendirme puanı; 1,00 ila 1,99 (bu puanlar dahil) arasındaki puanlar
b) Yeterli ama kendisini geliştirmesi gerekir performans değerlendirme puanı; 2,00 ila 2,99 (bu puanlar dahil) arasındaki puanlar
c) İyi performans değerlendirme puanı; 3,00 ila 3,99 (bu puanlar dahil) arasındaki puanlar
ç) Çok iyi performans değerlendirme puanı; 4,00 ila 5,00 (bu puanlar dahil) arasındaki puanlar
Performans değerlendirmesi yetersiz olanlar
(1) Performans değerlendirme puanı yetersiz olan personel yazılı olarak uyarılır. Buna ilişkin uygulama Personel Dairesi Başkanlığınca belirlenir.
(2) Bir yıllık performansı yetersiz olarak değerlendirilen personelin görev yeri, birimi içerisinde birinci değerlendirme amiri değişecek şekilde değiştirilir. Sonraki bir yıllık performansı da yetersiz olarak değerlendirilenler hizmet içi eğitime tabi tutulur. Eğitim sonunda yapılacak sınavda başarısız olanlar ile hizmet içi eğitimde başarılı olmakla birlikte, yapılan ilk bir yıllık değerlendirmede yine performansı yetersiz olarak değerlendirilenler başka bir birime atanırlar.
(3) Üç yıl üst üste performansı yetersiz olarak değerlendirilen personel Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliğine sevk edilir. İlgili uzmanlarca yapılacak değerlendirmeye göre, personel, danışma sürecine alınabilir veya gerekli görülmesi halinde sağlık kuruluşlarına sevki önerilebilir.
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