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Uyuşturucuyla Mücadele Derneğinin kurusu uyuşturucu alırken yakalandı

Konya'da polis tarafından durdurulan ve üzerinden uyuşturucu hap çıkan Latif I. (39), Uyuşturucuyla Mücadele ve Eğitim Derneği'nin kurucu üyesi çıktı. Dernek üyesi olduğundan uyuşturucu alışverişini merak ettiği için hap satın aldığını öne süren Latif I., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
 13 Şubat 2020 23:11
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Uyuşturucuyla Mücadele Derneğinin kurusu uyuşturucu alırken yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi'nde 'uyuşturucuyla mücadele' kapsamında 1 Şubat Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında çalışma yürüttüğü sırada bir kişinin uyuşturucu satın aldığını fark etti. Takibin ardından şüphelinin içinde bulunduğu aracı durduran ekiplerce sürücü Latif I.'nın yapılan üst aramasında 1 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan Latif I. kendisinin yaklaşık 5 ay önce kurulan Uyuşturucuyla Mücadele ve Eğitim Derneği'nin kurucu üyesi olduğunu belirtip, uyuşturucuyu Hasan G. ile Kemal D.' den aldığını söyledi. Bunun üzerine Hasan G. ve Kemal D. de gözaltına alındı. Latif I., polise verdiği ifadede uyuşturucu alışverişinin nasıl olduğunu merak ettiği için satın aldığını öne sürerek, ''Uyuşturucuyla Mücadele ve Eğitim Derneği'nin üyesiyim. Mahalleden geçerken bir kişi ıslık çaldı. Ben de aracımı durdurdum. Islık çalan kişi bana, 'hap satıyorum' deyince, ben de derneğin üyesi olduğum için bu işlerin nasıl olduğunu düşünerek, o kişiye, 'tamam' dedim. O ve yanındaki kişi aracıma bindi, mahallede onların tarif ettiği bir sokağa gittik. Orada bana 50 lira karşılığında 1 adet hap verdiler. Sonra onlar aracımdan indi. Ben de oradan uzaklaştım. Hapı ben kendim kullanmak için almadım. 'Uyuşturucu alışverişi nasıl oluyor' diye merak ettiğim için aldım. Ben herhangi bir uyuşturucu da kullanmıyorum'' dedi.

'Uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak' suçundan gözaltına alınan Latif I., polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Hasan G. ve Kemal D. de 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

DHA
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