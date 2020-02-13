1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

18 hastane personeli yedikleri yemekten zehirlendi

Bursa'da, diş hastanesinde dışarıdan getirilen yemek sonrası rahatsızlanan 18 personel tedaviye alındı.
 13 Şubat 2020 23:16
Yazdır
18 hastane personeli yedikleri yemekten zehirlendi

Bursa'da, diş hastanesinde dışarıdan getirilen yemek sonrası rahatsızlanan 18 personel tedaviye alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Bursa Ağız ve Diş Hastanesi'nde çalışan bir personelin evinde pişirip getirdiği "taziye" yemeğini yiyen çalışanlar, bulantı, kusma ve mide yanması şikayetleriyle Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Hastaneye giden personelin tedavisinin ayakta yapıldığı ve yemeğin hastane yemeği olmadığı vurgulanan açıklamada, "Hastanede çalışan bir personel tarafından evinde pişirilip, hastanede yenilen bu yemek sonucu oluşan zehirlenmelerle ilgili kolluk kuvvetlerince gerekli işlemler başlatılmıştır. Konu ayrıca idari olarak da incelenmektedir." denildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
13 yıldır aranıyor, Interpol de devrede
13 Şubat 2020 22:36		 Gizemli hayırsever bu kez Diyarbakır'da ortaya çıktı
13 Şubat 2020 20:41
Gaziantepli iş insanı otelini sokakta kalan evsizlere açtı
13 Şubat 2020 20:37		 Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi
13 Şubat 2020 20:29
4 bin lira cezayı duyunca gözyaşlarına boğuldu
13 Şubat 2020 20:13		 Minibüs şoförü seyir halindeyken telefonla mesajlaştı
13 Şubat 2020 20:09
İtfaiye eri 7 gündür çığ altında
13 Şubat 2020 19:57		 Ankara'da trafik kazalarında ölüm oranı yüzde 31,2 azaldı
13 Şubat 2020 19:45
Apple'dan aldığı ödülü depremzedelere bağışladı
13 Şubat 2020 19:35		 Samsun'da küp şekerden çıkan demir bilye şaşırttı
13 Şubat 2020 19:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:48 - İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi23:43 - Başkasına ait taşınmazları dublör kullanarak satmışlar23:38 - Migren tedavisinde yeni gelişme! Aşı Türkiye'ye geliyor23:33 - Avustralya'daki yangınlar 6 ay sonra söndürülebildi23:27 - İzmir'de tepki çeken öğrenci taşımacılığı23:22 - Polislerin 2019 yılına ait performans notları açıklandı23:16 - 18 hastane personeli yedikleri yemekten zehirlendi23:11 - Uyuşturucuyla Mücadele Derneğinin kurusu uyuşturucu alırken yakalandı23:06 - Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Kadir Şeker' açıklaması23:01 - Okulları için eylem yapan öğrencilere çorbalı destek
22:56 - 28 ilde eğitime kar engeli... Okullar tatil edildi22:51 - Meclis'te 'FETÖ'nün siyasi ayağı' gerginliği22:46 - Orgeneral Yaşar Güler, rus mevkidaşı ile görüştü22:41 - İBB'nin Paris Belediyesi ile işbirliği protokolü reddedildi22:36 - 13 yıldır aranıyor, Interpol de devrede22:31 - Polis ekiplerinden eksi 20 derecede asayiş uygulaması22:26 - Kılıçdaroğlu'dan şehit ailelerine başsağlığı22:21 - Kitapsec.com'da Sevgililer Gününe Özel 25 TL Hediye Çeki
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Kadir Şeker serbest bırakılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı
Erdoğan, MGK toplantısında hangi Paşa'ya kes ulan diye bağırdı?
İyi Partili vekil partisinden istifa etti
Kadir Şeker olayında 4 ifade 4 çelişki
AYM'den 678 sayılı KHK'nin bazı hükümlerine iptal
Yapılan son ankete göre 3 parti barajın altında
İstanbul'da, tuvalet ücretlerinde % 50 indirim!
CHP'nin İş Bankası'ndaki hisseleri hazineye geçecek
Haluk Levent şartlı olarak bebek bezi reklamında oynadı
28 ilde eğitime kar engeli... Okullar tatil edildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bigi 5
kadına şiddet 1
Fight Club 1
Turkuaz medya'nin fenerbahce'ye savaş açması 1
ben sana nasıl zaman ayırıyorsam sen de bana ayıracaksın 1
çiçeği burnunda 6
15.02.2020 ankaragücü vs fenerbahçe maçı 12
pepeçura 1
sorloth'un 1 maç ceza alması 2
tavuk çorbası 1
SON İLANLAR
Kızılırmak Sulama Birliği İşçi ALım İlanı
Rize Hemşin Belediyesi Memur Alacak
Sivas Belediyesi 67 İtfaiye Eri alacak
Diyanet, Kurum içi naklen 1300 personel alacak
Traos Bölgesi Belediyeleri Katı Atık Geçici İşçi Alım İlanı
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Ünv. Eski hükümlü İşçi Alım İlanı
Yalova SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Gemerek SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 93 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam