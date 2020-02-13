18 hastane personeli yedikleri yemekten zehirlendi
Bursa'da, diş hastanesinde dışarıdan getirilen yemek sonrası rahatsızlanan 18 personel tedaviye alındı.
|13 Şubat 2020 23:16
|Yazdır
Bursa'da, diş hastanesinde dışarıdan getirilen yemek sonrası rahatsızlanan 18 personel tedaviye alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, Bursa Ağız ve Diş Hastanesi'nde çalışan bir personelin evinde pişirip getirdiği "taziye" yemeğini yiyen çalışanlar, bulantı, kusma ve mide yanması şikayetleriyle Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.
Hastaneye giden personelin tedavisinin ayakta yapıldığı ve yemeğin hastane yemeği olmadığı vurgulanan açıklamada, "Hastanede çalışan bir personel tarafından evinde pişirilip, hastanede yenilen bu yemek sonucu oluşan zehirlenmelerle ilgili kolluk kuvvetlerince gerekli işlemler başlatılmıştır. Konu ayrıca idari olarak da incelenmektedir." denildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|13 yıldır aranıyor, Interpol de devrede
13 Şubat 2020 22:36
|Gizemli hayırsever bu kez Diyarbakır'da ortaya çıktı
13 Şubat 2020 20:41
|Gaziantepli iş insanı otelini sokakta kalan evsizlere açtı
13 Şubat 2020 20:37
|Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi
13 Şubat 2020 20:29
|4 bin lira cezayı duyunca gözyaşlarına boğuldu
13 Şubat 2020 20:13
|Minibüs şoförü seyir halindeyken telefonla mesajlaştı
13 Şubat 2020 20:09
|İtfaiye eri 7 gündür çığ altında
13 Şubat 2020 19:57
|Ankara'da trafik kazalarında ölüm oranı yüzde 31,2 azaldı
13 Şubat 2020 19:45
|Apple'dan aldığı ödülü depremzedelere bağışladı
13 Şubat 2020 19:35
|Samsun'da küp şekerden çıkan demir bilye şaşırttı
13 Şubat 2020 19:19