Öğretim elemanıyken istifa edip memuriyete atananların ek göstergesi

Sayın yetkililer merhabalar.

Öğretim görevliliğinden istifa ettikten epey bir süre sonra açıktan atama usülü ile başka bir üniversiteye memur(GİH) olarak atandım.Şu an Hitap'ta eski görevimdeki ek göstergem 2300 yeni görevimde ise ek gösterge yok.Emeklilikte hangi ek göstergeden yararlanacağım hakkında bilgi verebilirseniz müteşekkir olacağım. Saygılarımla...

Ek gösterge, memurların aylıkları içerisinde önemli bir yer tutmamakla birlikte asıl etkisini emekli aylığı tutarının belirlenmesinde ortaya koymaktadır. Özellikle 1 Ekim 2008 öncesi Emekli Sandığı iştirakçisi olanlar için bu etki çok daha belirgindir. Daha yüksek ek göstergeli bir göreve atanarak bu ek gösterge ile emekli olmak her memurun arzusudur. Örneğin 2200 ek göstergeli bir görev ile 3600 ek göstergeli bir görevden emekli olanlar arasında 800 TL civarında emekli aylığı farkı oluşmaktadır. Aynı şekilde emekli ikramiyesi de yıllık 1250 TL civarında artacaktır. Seçim döneminde bazı unvanlar için vaad edilen 3600 ek göstergenin bir türlü gerçekleştirilememesinin nedeni ile bu konudaki beklentinin derecesini, ortaya çıkan farkın bütçeye maliyeti ile aylık ve ikramiyelere etkisinin büyüklüğünden anlamak mümkün. Tekrar vurgulayalım bu söylediklerimiz 5434 sayılı Kanuna tabi iştirakçiler için geçerli. 5510 sayılı Kanuna tabi olanlar için durum farklı ve bu kanuna tabi olanlar emekli olmaya başladığında ortaya dramatik bir tablo çıkacak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43/B maddesinde, "Ek Gösterge: Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. II sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. Kurumların 1,2,3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli I sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz.

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkan ve üyelikleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Müşavir ve 1'inci dereceden uzman ünvanlı kadrolara atananlara bu kadrolarda bulundukları sürece daha önce almış oldukları en yüksek ek gösterge üzerinden ödeme yapılır." hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıdaki hükmün ikinci paragrafında yer alan yüksek olan ek göstergeden yararlanmayı güvence altına alan hüküm 657 sayılı Kanuna tabi kadrolar için geçerli olup, öğretim elemanları 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi olduğu için bu güvenceden yararlanamayacaktır.

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 1 Ekim 2008 tarihinden önce iştirakçi olanlar bakımından yürürlükte bulunan ek 67. maddesinin ilk fıkrasında ise, "Daha önce atanmış ya da seçilmiş oldukları kadro, görev veya aylık almış oldukları dereceler için belirlenmiş olan ek göstergelerden daha düşük ek gösterge ödenmesi gereken veya ek göstergesi olmayan bir kadro, görev veya dereceye atanan ya da seçilenler; daha önceden yararlanmış oldukları ek gösterge rakamı ile halen bulundukları kadro, görev veya dereceye ilişkin ek gösterge rakamı arasındaki farktan kaynaklanan kesenek ve karşılık tutarının tamamının aylıklarından kesilmesi suretiyle emeklilik açısından yüksek olan ek göstergeden yararlanmaya devam ederler. Bu Kanunun 12 nci maddesinin (II) numaralı fıkrasının (n) bendinde sayılanlar hariç, atandıkları veya seçildikleri kadro, görev ya da derecede en az altı ay görev yapmaksızın ek göstergesi daha düşük bir kadro, görev ya da dereceye atanan veya seçilenler hakkında bu fıkra hükümleri uygulanmaz." denilmektedir.

Yukarıdaki hükümleri yorumladığımızda, memuriyete atanmadan önceki öğretim elemanı statünüze bağlı olarak yararlandığınız ek göstergeden kazanılmış hak aylığı itibarıyla yararlanmanız mümkün değildir. Bu durumda yararlanacağınız ek gösterge kadro unvanı ve dereceniz için 657 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer verilen rakamlardır. Ancak emeklilik bakımından 5434 sayılı Kanunun mülga ek 67. maddesinden yararlanmanız gerekmekte olup, kadro unvanınızın karşılığı ek gösterge ile öğretim elemanı olarak yararlandığınız ek gösterge arasındaki farktan kaynaklanan kesenek ve kurum karşılığı farkının maaşınızdan kesilmesi suretiyle emekli keseneğine esas aylığınız belirlenirken öğretim elemanı olarak yararlandığınız ek gösterge esas alınacaktır.