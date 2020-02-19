Polis memuru istifa edip sözleşmeli atanabilir mi?
|19 Şubat 2020 10:05
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Soru
Merhabalar ben polis memuruyum. Okuduğum bölümün ataması geldi. ... Polislikten istifa edip kendi okuduğum bölüme uygun bir sözleşmeli pozisyona geçiş yapabilir miyim?
Cevap
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 94. maddesine göre Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilmekte, mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, memur çekilme isteğinde bulunmuş sayılmaktadır.
Aynı Kanunun 97. maddesinde ise usulüne uygun olarak çekilen memurun altı ay, çekilmiş sayılanların ise bir yıl boyunca yeniden memur olmaları engellenmiştir. 97. madde hükmünde belirlenen süreler yeniden Devlet memurluğuna atanma halinde söz konusu olup 4/B sözleşmeli personel olarak atanacaklar bekleme sürelerine tabi olmaksızın istifayı müteakip atanabilmektedir.
Diğer taraftan, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun ek 24. maddesinin beşinci fıkrasında "Polis meslek eğitim merkezlerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayanlar, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına aday polis memuru olarak atanırlar. Bu şekilde atananlar, atanma tarihinden itibaren altı yıl süreyle başka kurumlara nakil yoluyla atanamazlar. Bu süre zarfında memuriyetten çekilen, çekilmiş sayılan, meslekten veya memuriyetten çıkarma cezası alan ve asli memurluğa atanamayarak ilişiği kesilenler, mecburi hizmet sürelerinin kalan her yılı için, kendilerine yapılmış olan öğretim masraflarını tazminat olarak ödemek zorundadırlar." denilmektedir.
Yukarı yer verilen hüküm cezai şart düzenleyen bir hüküm olup, öğrenim süresince yapılan masrafların, altı yıldan eksik kalan yıl sayısı ile çarpılması sonucu bulunan tutarda tazminat yükümlülüğü doğurmaktadır.
Sonuç olarak 4/B sözleşmeli personel olarak atanmaya hak kazanmanız ve tazminat yükümlülüğünü göze almanız halinde polis memurluğundan istifa ederek sözleşmeli personel olarak atanmaya engel bir durum bulunmamaktadır.
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