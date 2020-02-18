YÖK, disiplin kurulunda sendika temsilcisine gerek yok demişti. İşte mahkeme kararı
|18 Şubat 2020 11:00
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Bilindiği üzere, yükseköğretim kurumları bünyesinde kurulan disiplin kurullarına 4688 sayılı yasanın verdiği yetkiyle hazırlanan toplu sözleşme hükümlerine göre sendika temsilcilerinin de katılması gerekmektedir.
Fakat, yürürlükteki mevzuat hükümleri, mahkeme kararları ve görüş yazılarına rağmen üniversitelerin disiplin kurullarına sendika temsilcilerini çağırma hususunda keyfi davrandıkları, sendika temsilcileri olmadan kurulların toplanarak karar aldığı, bir kısım üniversitenin sendika temsilcisini toplantıya çağırırken, bir kısmının çağırmadığını, buna binaende uygulamada birlikteliğin olmadığını ve sendika temsilcisi olmaksızın disiplin kurulları tarafından alınan kararların mevzuata aykırı olup bu kararların geçerliliği de bulunmadığını "Üniversitelerde, disiplin kurullarına sendika temsilcisinin katılma zorunluluğu bulunmaktadır" başlıklı dosyamızda haberleştirmiştik.
Bu konu hakkında Yükseköğretim Kurulu'na müracaatta bulunan bi sendikanın talebini kabul etmeyerek, yükseköğretim kurumları disiplin kuruluna sendika temsilcilerinin katılmasına gerek olmadığına dair işlem tesis etmiştir. Hukuka aykırı bu işlemin iptali istemiyle sendika tarafından açılan davada Ankara 12. İdare Mahkemesi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı idari işlemini iptal ederek, yükseköğretim kurumları bünyesinde yapılan disiplin kurulu toplantılarına sendika temsilcilerinin de katılması gerektiğine karar vermiştir.
Ankara 12. İdare Mahkemesi kararın gerekçesinde; "Uyuşmazlıkta; davalı idarece her ne kadar 2547 Sayılı Kanun ve Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinde özel olarak düzenlendiğinden ve bu kurullarda sendika temsilcisinin bulunması gerektiğine dair bir düzenleme olmadığına ilişkin Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 21.06.2017 tarih ve E:2015/86, K:2017/2642 sayılı kararına göre işlem tesis edildiği ileri sürülmüş ise de, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda, yükseköğretim kurumlarının disiplin kurullarında sendika temsilcisinin de bulunamayacağına ilişkin engel bir hükmün olmadığı da dikkate alınarak, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun Toplu Sözleşmenin Kapsamı başlıklı 28. maddesi delaletiyle düzenlenen Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme'nin "Yükseköğretim kurumları disiplin kurullarında sendika temsilcisinin bulunması başlıklı 20. maddesinde yer alan düzenleme uyarınca söz konusu disiplin kurullarında sendika temsilcisinin de bulunması gerektiğinin kabulü ile bu yönde yapılan başvurunun reddine ilişkin Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun 29/11/2018 tarih ve 2018/125 sayılı kararında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır." ifadelerine yer vermiştir.
İşte o karar;
Ahmet KANDEMİR
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