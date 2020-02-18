1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

YÖK, disiplin kurulunda sendika temsilcisine gerek yok demişti. İşte mahkeme kararı

Ankara 12. İdare Mahkemesi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı idari işlemini iptal ederek, yükseköğretim kurumları bünyesinde yapılan disiplin kurulu toplantılarına sendika temsilcilerinin de katılması gerektiğine karar vermiştir.
 18 Şubat 2020 11:00
Yazdır
YÖK, disiplin kurulunda sendika temsilcisine gerek yok demişti. İşte mahkeme kararı

Bilindiği üzere, yükseköğretim kurumları bünyesinde kurulan disiplin kurullarına 4688 sayılı yasanın verdiği yetkiyle hazırlanan toplu sözleşme hükümlerine göre sendika temsilcilerinin de katılması gerekmektedir.

Fakat, yürürlükteki mevzuat hükümleri, mahkeme kararları ve görüş yazılarına rağmen üniversitelerin disiplin kurullarına sendika temsilcilerini çağırma hususunda keyfi davrandıkları, sendika temsilcileri olmadan kurulların toplanarak karar aldığı, bir kısım üniversitenin sendika temsilcisini toplantıya çağırırken, bir kısmının çağırmadığını, buna binaende uygulamada birlikteliğin olmadığını ve sendika temsilcisi olmaksızın disiplin kurulları tarafından alınan kararların mevzuata aykırı olup bu kararların geçerliliği de bulunmadığını "Üniversitelerde, disiplin kurullarına sendika temsilcisinin katılma zorunluluğu bulunmaktadır" başlıklı dosyamızda haberleştirmiştik.

Bu konu hakkında Yükseköğretim Kurulu'na müracaatta bulunan bi sendikanın talebini kabul etmeyerek, yükseköğretim kurumları disiplin kuruluna sendika temsilcilerinin katılmasına gerek olmadığına dair işlem tesis etmiştir. Hukuka aykırı bu işlemin iptali istemiyle sendika tarafından açılan davada Ankara 12. İdare Mahkemesi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı idari işlemini iptal ederek, yükseköğretim kurumları bünyesinde yapılan disiplin kurulu toplantılarına sendika temsilcilerinin de katılması gerektiğine karar vermiştir.

Ankara 12. İdare Mahkemesi kararın gerekçesinde; "Uyuşmazlıkta; davalı idarece her ne kadar 2547 Sayılı Kanun ve Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinde özel olarak düzenlendiğinden ve bu kurullarda sendika temsilcisinin bulunması gerektiğine dair bir düzenleme olmadığına ilişkin Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 21.06.2017 tarih ve E:2015/86, K:2017/2642 sayılı kararına göre işlem tesis edildiği ileri sürülmüş ise de, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda, yükseköğretim kurumlarının disiplin kurullarında sendika temsilcisinin de bulunamayacağına ilişkin engel bir hükmün olmadığı da dikkate alınarak, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun Toplu Sözleşmenin Kapsamı başlıklı 28. maddesi delaletiyle düzenlenen Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme'nin "Yükseköğretim kurumları disiplin kurullarında sendika temsilcisinin bulunması başlıklı 20. maddesinde yer alan düzenleme uyarınca söz konusu disiplin kurullarında sendika temsilcisinin de bulunması gerektiğinin kabulü ile bu yönde yapılan başvurunun reddine ilişkin Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun 29/11/2018 tarih ve 2018/125 sayılı kararında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır." ifadelerine yer vermiştir.

İşte o karar;

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Okul müdürü, 5442 sayılı Kanuna göre mi yoksa yönetici atama yönetmeliğine göre mi atanır?
18 Şubat 2020 10:36		 Danıştay'dan emsal 'pazar günü' kararı
16 Şubat 2020 13:24
Danıştay'dan 'içtihat paylaşımı' toplantısı
13 Şubat 2020 11:42		 Danıştay, dayanışma aidatını iptal etti
11 Şubat 2020 00:03
Danıştay'dan radyoloji teknisyenleriyle ilgili önemli karar
06 Şubat 2020 20:14		 Diyarbakır İdare Mahkemesinden artırımlı hizmet puanı kararı
06 Şubat 2020 00:01
Danıştay'dan, BİLSEM'lere öğretmen alımına dair karar
04 Şubat 2020 23:00		 Araştırma görevlilerinin azami süre nedeniyle ilişiklerinin kesilmeyeceğine dair yargı kararı
03 Şubat 2020 00:00
KHK'lılar için emsal karar... Göreve iade edilene maddi kaybı verilsin
02 Şubat 2020 09:40		 Danıştay'dan, belediye şirketi yöneticisi belediye başkanı hakkında önemli karar
30 Ocak 2020 00:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:59 - Küçük kız devletin yakın takibiyle okula döndü11:58 - Mersin'de komiser yardımcılığına geçiş sınavı operasyonunda 13 gözaltı11:56 - Devlet Bahçeli, İYİ Parti'den istifaları değerlendirdi11:55 - Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 13 gözaltı11:53 - Balıkesir'de 'sınav joker' operasyonunda 22 şüpheli yakalandı11:51 - İstanbul'da komiser yardımcılığına geçiş sınavından 13 gözaltı11:51 - UEFA Avrupa Ligi'nde VAR devreye giriyor11:49 - Araç farlarını 1 dakikada söken hırsızlık zanlıları yakalandı11:47 - Ankara Büyükşehir Belediyesi 100 taşınmazını satacak11:33 - Giysi kumbarısını akılalmaz yöntemle boşalttı; o anlar kamerada
11:25 - İlk cemre 19-20 Şubat'ta havaya düşecek11:25 - Gram altın 310 lira seviyelerinde11:23 - MHP lideri Bahçeli'den Rusya'ya İdlib tepkisi11:22 - Kars'ta yaz kış manzaraları11:21 - Diyanet personeline yönelik 2020 yılı MBSTS duyurusu yayımlandı11:10 - MEB'den 'başarı araştırması' ve 'e-Sınav'lar için yeni yatırımlar11:10 - AK Parti'li Kadak trafik kazası geçirdi11:07 - Yeni geliştirilen moleküler alerji testiyle tüm alerjilerinizi keşfedin
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İş Bankası'ndaki CHP hisseleri, Hazine'ye devredilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Adalet Bakanlığı çalışanlarına FETÖ gözaltısı
Bu da Milli Eğitim'in tosuncuğu
Terör alarmına yol açtı... Hayalet plakadan kaymakamın eşi çıktı
Komiser yardımcılığı sınavı operasyonu: 67 ilde 467 gözaltı
Yeni 'Torba Yasa'da çok sayıda düzenleme yer alacak
Belediyede sarı zarfla rüşvet trafiği kamerada
101'i muvazzaf 157 askere FETÖ operasyonu
Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti'deki istifalarla ilgili talimat
Özel okul sahibi eğitim yılının ortasında iflasını açıkladı
Çin'deki Türk öğretmen Türkiye'ye dönemiyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
devamke 3
15.02.2020 ankaragücü vs fenerbahçe maçı 4
ketembilla 4
Duymayı çok istediğimiz cümleler 1
bisiklet 1
altay bayındır 4
kızılay 1
Belediye 1
mario lemina 3
bir varmış bir yokmuş 1
SON İLANLAR
Kayseri Yahyalı SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Köprübaşı SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Karaman Kazancı Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Maltepe Eğitim Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Asfalt Fabrikaları San. 1 İşçi Alacak
İstanbul Akıllı Kent Teknolojileri 4 İşçi Alacak
Giresun Piraziz Belediyesi 1 İşçi Alacak
Erzincan İliç SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Burulaş 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam