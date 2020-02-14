1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dolandırıcı sitelere anında müdahale edilecek

Bankaların adını kullanarak vatandaşı dolandıranlarla mücadelede süreç hızlanıyor. Kanunla yapılacak değişiklikle, bu internet sitelerine hızla erişim yasağı getirilecek. BDDK Başkanı Akben, "Anında müdahale edilecek" dedi.
 14 Şubat 2020 08:47
Yazdır
Dolandırıcı sitelere anında müdahale edilecek


Hükümet, internet üzerinden izinsiz mevduat toplayan, bankacılık faaliyetinde bulunan, banka adlarını kullanarak vatandaşı mağdur edenlerle mücadelede önemli bir adım atıyor. Bankacılık Kanunu'nda yapılan değişiklikle bu internet sitelerine hızla erişim yasağı getirilerek vatandaşın mağdur edilmesi önlenecek. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, vatandaşları uyardıklarını belirterek, "Maalesef suiistimaller oluyor. Biz tespiti yapar yapmaz, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirip buna erişimin engellenmesini sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLECEK

Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen Bankacılık Kanun teklifiyle internet üzerinden sahte bankacılığa müdahale süreci hızlanıyor. İzinsiz mevduat toplayan, bankacılık faaliyetinde bulunan, banka adı kullananların faaliyet gösterdikleri internet sitelerine erişim, BDDK tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunulmasını takiben hakim kararı ile engellenecek. İçerik ve yer sağlayıcının yurtdışında olması durumunda bu internet sitelerine, kurumun başvurusu üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından erişim engeli getirilecek.

EUROBANK'I SABAH GÜNDEME GETİRMİŞTİ

BDDK Başkanı Akben, İstanbul Eurobank adıyla kurulan sahte bankaya müdahale sürecini anlattı. Akben, "Bu bankayla ilgili durum cumartesi günü tespit edilmiş, ihbar geldi. Savcılığa başvurma pazartesiyi buluyor, Emniyet gidip orayı basmış. Adamın belirttiği o adreste böyle bir işyeri yok. Euro Bank diye bir logo kullanmış adam sanki Avrupa'da varmış gibi. Ama öyle bir banka da yok" dedi.
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çok namlulu roket atarlar sınırda
14 Şubat 2020 08:58		 TBMM'ye eşofmanla giriş izinle olacak
14 Şubat 2020 08:25
Emniyet, 2020 yılı atama takvimini açıkladı
14 Şubat 2020 00:04		 İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi
13 Şubat 2020 23:48
Polislerin 2019 yılına ait performans notları açıklandı
13 Şubat 2020 23:22		 Polis ekiplerinden eksi 20 derecede asayiş uygulaması
13 Şubat 2020 22:31
ABB, Melih Gökçek döneminde alınan 3 cipi sattı
13 Şubat 2020 21:56		 Adalar'da elektrikli taşımayı İETT yapacak
13 Şubat 2020 20:56
YÖK'te 'coğrafyacı akademisyenler' ile toplantı yapıldı
13 Şubat 2020 18:24		 İstanbul'da, tuvalet ücretlerinde % 50 indirim!
13 Şubat 2020 14:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:39 - Zimmet soruşturmasında 3 şüpheli daha adliyeye sevk edildi09:34 - Dolar güne yükselişle başladı09:31 - İş Bankası'na konulan sermaye, Atatürk'ün kendi parası mıydı?09:28 - 19 yıl alan maganda muhtar, karardan önce tahliye edilmiş09:23 - Uçum: Basın alanında özgürlük ve haklar geriye gidemez09:20 - Okul kantinlerinde oyuncak satışı yapılabilir mi?09:15 - 42 kişi bugün ailesine kavuşuyor09:09 - MEB'den 'hacker'lık yapan öğrenciye ödül09:06 - Atatürk büstüne kartopu değdiği için çocuklar uyarılmış09:05 - Büyükada'da zam sonrası adakart kuyruğu
09:00 - Siyasi ayak çıkışları, darbe söylentilerine kapı araladı08:58 - Çok namlulu roket atarlar sınırda08:52 - Kadir Şeker ilk kez ailesiyle görüştü08:47 - Dolandırıcı sitelere anında müdahale edilecek08:44 - MSB: İdlib'de 63 rejim unsuru etkisiz hale getirildi08:41 - 'Bankamatik asalakları' demişti, işçilerden tepki geldi08:34 - Sanatçının mirasçısına vergi istisnası geliyor08:25 - TBMM'ye eşofmanla giriş izinle olacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Kadir Şeker serbest bırakılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Emniyet, 2020 yılı atama takvimini açıkladı
Bankalar emekliler için kesenin ağzını açtı
Emniyet Müdürü'nü FETÖ'cüler öldürmüş
Atatürk büstüne kartopu değdiği için çocuklar uyarılmış
Aşı karşıtlığında garip örgütlenme
Kendisine müdür yardımcısı diyerek öğrenciyi taciz etti
Ankara adliyesine gizli tanık bürosu kuruldu
TBMM'ye eşofmanla giriş izinle olacak
İdlib karadan ve havadan vurulabilir! Eller tetikte
Kayseri'de çığ düşen bölgede çalışmalar tamamlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
müptedi 3
tatlı tatlı gülümsemek 4
tarım bakanı'nın makamında tavuk deneyi yapması 4
tavuk çorbası 1
yalan 1
çiçeği burnunda 6
ben sana nasıl zaman ayırıyorsam sen de bana ayıracaksın 1
çalışma hayatının altın kuralları 5
erdoğan konuşurken çocuğum aç diye bağıran vatandaş 4
cem yılmaz'ın serenay sarıkaya ile aşk yaşaması 7
SON İLANLAR
Yalova Koru Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Orhaneli Truzim 1 İşçi Alacak
Ordu Fatsa SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Ordu Altınordu SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Kavakdere Belediyesi 4 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 5 İşçi Alacak
Kastamonu Azdavay SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir İzbelcom 72 İşçi Alacak
Elazığ Yurtbaşı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Elazığ Arıcak SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam