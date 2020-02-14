Bingöl, Şırnak, Siirt ve Batman'da 521 yerleşim yerine ulaşım sağlanmıyor
|14 Şubat 2020 12:03
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Bingöl Valiliği İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kapanan 106 yolun ulaşıma açılması çalışmalarını sürdürüyor.
Kent merkezinde de etkisini sürdüren kar ve buzlanma olaylarına karşı Bingöl Belediyesi Karla Mücadele ekipleri, ana arterler, kaldırım ve sokaklar kar küreme, kaldırma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Genç Caddesi'ni dün kardan temizleyen ekipler, bugün Kültür Caddesi'nde çalışma yürütüyor.
- Şırnak
Şırnak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 49 köy ve 9 mezra ile ulaşım sağlanamıyor.
Kentte bir haftadır etkisini sürdüren kar ve buzlanma ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar kalınlığının merkezde 30 santimetre, kırsalda ise yaklaşık bir metreye ulaştığı kentte, belediye ekiplerince kar küreme ve temizleme çalışmaları yapılıyor.
Kar ve tipi nedeniyle il merkezi ile Beytüşşebap, İdil, Silopi, Uludere, Cizre ve Güçlükonak ilçelerindeki 49 köy ve bağlı 9 mezra yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ve karayolları ekipleri, kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan, kar ve buzlanma nedeniyle kapanan Şırnak-Siirt birini mevkisi ile Şırnak-Hakkari Çığlı mevkisi karayolları ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.
- Siirt
Siirt'te yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde 133 köye ulaşım sağlanamıyor.
Kentte aralıklarla etkisini sürdüren yağış nedeniyle çalışmalarını sürdüren Siirt İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan 290 köy yolundan 157'sini ulaşıma açtı.
Kar nedeniyle Pervari'de 32, Şirvan'da 40, Baykan'da 15, Eruh'ta 16, Kurtalan'da 26 ve Tillo'da 4 köy yolu ulaşıma kapandı.
Merkeze bağlı köylerin tamamının yolunu açan ekipler, 133 köyde yol açma çalışmalarını sürdürüyor.
- Batman
Batman'da da İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, ilde etkili olan kar yağışı nedeniyle 249 köy ve 281 mezranın yolunun ulaşıma kapandığı bildirilerek, "Yapılan yoğun çalışmalar sonucu birçok köyümüzün yolu tekrar ulaşıma açıldı. Ekiplerce, 89 köy ve 135 mezra yolu açılmaya çalışılıyor." ifadesi kullanıldı.
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