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Gün ortasında dolar yükselişte
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
|14 Şubat 2020 12:10
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