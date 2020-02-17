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TCDD Taşımacılık A.Ş.'de 530 kamu personeli 3 aydır neyi bekliyor?
TCDD Taşımacılık A.Ş., 26 Ekim 2019 tarihinde sonuçlandırılan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında, sözlü sınav sürecini hala ilan edememiştir. Adaylar, sürecin işletilmesini talep ediyor.
|17 Şubat 2020 14:00
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TCDD Taşımacılık A.Ş. 26 Ekim 2019 tarihinde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapmıştı.
762 kişinin girdiği sınavda 530 aday başarılı oldu.
Ancak, yazılı sınavın üzerinden 3 ay geçmiş olmasına rağmen, hala sözlü sınav tarihleri açıklanamamıştır.
Sınava giren adaylar, kurumlarının sözlü sınav tarihini belirleyerek, süreci tamamlamasını talep etmektedir.
İşte yazılı ve sözlü sınava dair sayısal verilerTCDD, 356 kişilik işçi alımını da 190 gündür bekletiyor
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