İstanbul'da hafta sonu yağmurlu hava bekleniyor
|14 Şubat 2020 14:46
|Yazdır
Kentte hafta sonu yağmurlu hava beklenirken, yarın hava sıcaklığının en düşük 7, en yüksek 10 derece olması öngörülüyor.
İstanbul Valiliğinin Twitter hesabından yapılan duyuruda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine yer verildi.
Bugün İstanbul'da parçalı ve çok bulutlu hava, zamanla bölge genelinde yağmur ve sağanak tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması öngörülüyor.
Bölgede sıcaklığın en düşük 5, en yüksek 11 derece olması, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara ara orta kuvvette esmesi bekleniyor. Yarın havanın yağmurlu olacağı tahmin edilen kentte, sıcaklıklar en düşük 7, en yüksek 10 derece olacak.
Hafif yağmurlu geçmesi beklenen pazar günü ise en düşük 7 derece olacak hava sıcaklığı, 11 dereceye kadar çıkacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Ankara'da belediye otobüslerinde ücretsiz wifi olacak'
14 Şubat 2020 14:22
|Depremzedelere kar yağışı uyarısı
14 Şubat 2020 13:43
|Malatya Valiliği depreme ilişkin son durumu paylaştı
14 Şubat 2020 12:03
|Tunceli Valisi Sonel kabanını soğukta üşüyen engelli vatandaşa giydirdi
14 Şubat 2020 11:16
|İzmir'de tepki çeken öğrenci taşımacılığı
13 Şubat 2020 23:27
|28 ilde eğitime kar engeli... Okullar tatil edildi
13 Şubat 2020 22:56
|Kayseri- Kahramanmaraş karayoluna çığ düştü
13 Şubat 2020 21:01
|Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem
13 Şubat 2020 20:25
|Konteyner kent kurulumu kar yağışına rağmen sürüyor
13 Şubat 2020 19:53
|Van-Başkale kara yolu ulaşıma kapatıldı
13 Şubat 2020 19:23