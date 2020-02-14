Meteorolojiden 2 ile kuvvetli yağış uyarısı
Aydın ve Muğla için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu
|14 Şubat 2020 15:45
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Aydın ve Muğla için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, akşam saatlerinden itibaren Aydın'ın batı ilçeleri ve Muğla'da sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkisini artırması bekleniyor. Yağışların yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
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