'Perili Köşk' icradan satılık
|14 Şubat 2020 16:50
|Yazdır
'Perili Köşk' icradan satılık
Kadıköy'de bulunan "Küçük Dolmabahçe", ?"Saray Yavrusu" ve "Perili Köşk" ?gibi adlarla da anılan tarihi Ragıp Paşa Köşkü, alacaklı bankaların icra takibi sonucu satılacak.
Alınan bilgiye göre, mülk sahibi hakkında başlatılan icra takibi nedeniyle satışa çıkarılan Caddebostan'daki tarihi Ragıp Paşa Köşküne ilişkin İstanbul Anadolu Adliyesinin 5. ve 10. icra müdürlüklerinin kıymet takdir çalışmaları sürüyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da köşke, değerli konut vergisi kapsamında 234 milyon lira değer biçti.
- Tarihi köşk, 114 yaşında
Caddebostan'da Cemil Topuzlu Caddesi'nde yer alan köşk, Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid'in mabeyincisi Ragıp Paşa tarafından Sirkeci Garı'nın da mimarı olan Prusyalı August Carl Friedrich Jasmund'a 1906'da yaptırıldı.
Kadıköy'ün simgeleri arasında gösterilen 27 dönüm bahçe içerisindeki Ragıp Paşa Köşkü'nün tavanları, eritilerek elde edilen altın varaklarla süslü.
Kırk bin altına mal olduğu kayıtlarda yazılı olan köşkün deniz tarafında, bir kule mevcut. Köşkün kara tarafına açılan çift kanatlı, büyük oymalı demir kapısının karşısında iki güzel bina bulunuyor. Bunlardan selamlık olarak kullanılan yapı son yıllarda yıkılırken yerine apartmanlar yapıldı.
Ragıp Paşa, 1920 yılında bu köşkte vefat etti. Köşk daha sonra farklı kişilerin
mülkiyetine geçti.
Yıllardır bakımsız bir halde bırakıldığı için eski zarafetinden eser kalmadığı görülen tarihi Ragıp Paşa Köşkü, yeni alıcısıyla eski ihtişamlı günlerine kavuşmayı bekliyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bursa'da FETÖ bahanesiyle dolandırıldı
14 Şubat 2020 17:00
|Bahçelievler Belediye Başkanı'ndan 'çöken bina' açıklaması
14 Şubat 2020 16:17
|Öğretmeni okul koridorunda tekme tokat dövdü!
14 Şubat 2020 15:52
|Valilikten, Bahçelievler'de çöken boş binaya ilişkin açıklama
14 Şubat 2020 15:46
|Sahte banka görevlisi operasyonu: 25 gözaltı
14 Şubat 2020 15:42
|Polisten ceza yazdığı kişiye 'hakaret' suçlaması
14 Şubat 2020 15:24
|Bahçelievler'de bina çöktü
14 Şubat 2020 14:59
|Lojman cinayeti sanığı cezaevinden firar etmiş
14 Şubat 2020 14:40
|Yardımcı pilotun ilk ifadesi: 'Pas geçin' talimatı gelmedi
14 Şubat 2020 12:38
|Amcasını öldürdü, saniye saniye kameralara yansıdı
14 Şubat 2020 12:37