1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kütahya'da rüşvet davasında eski istihbarat müdürüne tahliye

Kütahya'da, "rüşvet almak ve vermek" suçlamasıyla yargılanan, aralarında eski istihbarat ile asayiş şube müdürlerinin de bulunduğu 1'i tutuklu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi
 14 Şubat 2020 17:20
Yazdır
Kütahya'da rüşvet davasında eski istihbarat müdürüne tahliye

Kütahya'da, "rüşvet almak ve vermek" suçlamasıyla yargılanan, aralarında eski istihbarat ile asayiş şube müdürlerinin de bulunduğu 1'i tutuklu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık eski istihbarat şube müdürü N.T. ile tutuksuz yargılanan A.Y, C.Y, V.G, İ.Ç, M.Ş. T.I. ve A.T. ile polis memurları H.B, İ.G, M.Ş. ve eski asayiş şube müdürü S.K, sanık avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmada, dinlemede elde edilen ses kayıtları sanıklara dinletilerek, kayıtların kendilerine ait olup olmadığı soruldu.

Sanık avukatları ise mahkemeye delil olarak sunulan dinleme kayıtlarının dosyadan çıkarılmasını talep etti. Mahkeme heyeti ise dinleme kayıtlarının dosyadan çıkarılması talebini reddetti.

Tutuklu sanık N.T, savunmasında, hakkında yöneltilen rüşvet aldığı iddialarını kabul etmedi.

Eski istihbarat şube müdürü N.T'nin yurt dışına çıkış yasağı konularak tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

- Olay

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Ekim 2019'da rüşvet aldıkları ve kişisel verileri usulsüz yaydıkları öne sürülen zanlılara yönelik 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonda gözaltına alınan N.T, tutuklanmış, 10 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverilmişti. S.K. da ilk duruşmada tahliye edilmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kadir Şeker, cazevine girdikten sonra ailesinden ilk bunu istemiş
14 Şubat 2020 17:44		 Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasında 2 tutuklama
14 Şubat 2020 17:35
Bahçelievler'de çöken bina ile ilgili soruşturma başlatıldı
14 Şubat 2020 17:27		 Bursa'da FETÖ bahanesiyle dolandırıldı
14 Şubat 2020 17:00
'Perili Köşk' icradan satılık
14 Şubat 2020 16:50		 Bahçelievler Belediye Başkanı'ndan 'çöken bina' açıklaması
14 Şubat 2020 16:17
Öğretmeni okul koridorunda tekme tokat dövdü!
14 Şubat 2020 15:52		 Valilikten, Bahçelievler'de çöken boş binaya ilişkin açıklama
14 Şubat 2020 15:46
Sahte banka görevlisi operasyonu: 25 gözaltı
14 Şubat 2020 15:42		 Polisten ceza yazdığı kişiye 'hakaret' suçlaması
14 Şubat 2020 15:24
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İş Bankası'ndaki CHP hisseleri, Hazine'ye devredilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Bankalar emekliler için kesenin ağzını açtı
Öğretmeni okul koridorunda tekme tokat dövdü!
Emniyet, 2020 yılı atama takvimini açıkladı
Burhan Kuzu hakkında 'Zindaşti' incelemesi
8 bin 844 kişilik alım için tercihler başladı
Güvenlik soruşturması yeniden gündeme gelecek mi?
Hakimin 'Kanal İstanbul' açıklaması yapması etik bulunmadı
Emniyet Müdürü'nü FETÖ'cüler öldürmüş
İş Bankası'na konulan sermaye, Atatürk'ün kendi parası mıydı?
Aynı adaylar 2 bakanlığa birden yerleşti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
okunması için ödünç verilen kitabın bir daha geri gelmemesi 1
tiger woods 2
zamanın behrinde 2
moonbow 4
Huzur veren şeyler 1
çaylak 1
mendebur 2
tatlı tatlı gülümsemek 4
hürriyet gazetesi'nin logosunu değiştirmesi 1
it iti ısırmaz 4
SON İLANLAR
Çorum Damızlık KoyunKeçi Yetiştiriciliği Birliği Teknik Eleman Alacak
Silifke Öğretmenevi 8 İşçi Alacak
Çat Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Ünv. 15 İşçi Alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 4 İşçi Alacak
Silifke Öğretmenevi Engelli İşçi Alım İlanı
Yargıtay Birinci Başkanlığı Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Yalova Koru Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Orhaneli Truzim 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam