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Bahçelievler'de çöken bina ile ilgili soruşturma başlatıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bahçelievler'de daha önce boşaltılan binanın çökmesine ilişkin soruşturma başlattı
 14 Şubat 2020 17:27
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Bahçelievler'de çöken bina ile ilgili soruşturma başlatıldı

Bahçelievler'de 7 katlı bir binanın çökmesine ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Bahçelievler'de Siyavuşpaşa Mahallesi Narlı Sokak'ta bulunan 7 katlı bina saat 15.00 sıralarında çökmüştü. Boş olduğu öğrenilen binada incelemeler devam ederken Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bahçelievler'de bina çöktü
Anadolu Ajansı
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