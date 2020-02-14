Trabzon'da emniyetten 68 ekip ve 214 personel ile şok uygulaması
|14 Şubat 2020 22:20
|Yazdır
Trabzon Emniyet Müdürlüğü tarafından 68 ekipten oluşan 214 personel ile Çömlekçi Mahallesi'nde şok uygulaması yapıldı.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü vatandaşların huzur ve güvenliği için Çömlekçi Mahallesi'ndeki oteller, umuma açık yerler ve metruk binalarda Asayiş, KOM, TEM, Narkotik, Çevik Kuvvet Özel Harekat ve diğer birimlerinden toplam 68 ekip ve 214 personel ile şok uygulaması yaptı. Yapılan uygulamada 961 şahıs sorgulanırken, 14 otel ve 18 umuma açık iş yeri, 26 metruk bina ve 59 araç kontrol edildi. 5 aranan şahıs, vize ihlali nedeniyle 1 yabancı şahıs yakalanırken, 5 yoklama kaçağı şahsa tebligat yapıldı. 3 araca 702 TL idari para cezası uygulanırken, 1 otele kayıtsız müşteri nedeniyle 1774 Sayılı kimlik bildirme kanununa muhalefetten idari işlem başlatıldı. Uygulamada 1 kıraathaneye ruhsatsız faaliyet göstermekten işlem başlatılırken, fuhuş yaptıkları belirlenen 4'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 15 kadın yakalandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Biricik aşkım' diye pankart açtı, karakola düştü
14 Şubat 2020 20:36
|Valilikten, Bahçelievler'de çöken boş binaya ilişkin açıklama
14 Şubat 2020 19:50
|Kadir Şeker, cazevine girdikten sonra ailesinden ilk bunu istemiş
14 Şubat 2020 17:44
|Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasında 2 tutuklama
14 Şubat 2020 17:35
|Bahçelievler'de çöken bina ile ilgili soruşturma başlatıldı
14 Şubat 2020 17:27
|Kütahya'da rüşvet davasında eski istihbarat müdürüne tahliye
14 Şubat 2020 17:20
|Bursa'da FETÖ bahanesiyle dolandırıldı
14 Şubat 2020 17:00
|'Perili Köşk' icradan satılık
14 Şubat 2020 16:50
|Bahçelievler Belediye Başkanı'ndan 'çöken bina' açıklaması
14 Şubat 2020 16:17
|Öğretmeni okul koridorunda tekme tokat dövdü!
14 Şubat 2020 15:52