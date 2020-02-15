İBB sözleşmeyi fesih ederek bir firmayı iflasa sürükledi

İşte, 2 Kasım 2018 tarihli sözleşmeye dayanarak, arge-prototip-dokümantasyon-sertifikasyon süreçlerini tamamlayan ancak İBB'n in gerekçesiz fesih nedeniyle iflasa sürüklediği One Minute Technology firmasının açıklaması

KAMUOYUNUN BİLGİLERİNE SUNARIZ

Şirketimiz, çalışanlarımız, aileleri, iş ortaklarımız ve müşterilerimizden oluşan One Minute Technology ailesi adına bu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur.

One Minute Technology; 2008 yılından bugüne Tayvan merkezli ve Türkiye ofisimiz de dahil olmak üzere, Elektronik ve Teknolojik inovasyon alanlarında faaliyet göstermekte olan, dünya çapında bir çok firmayla iş ortaklığı yapan, teknolojik çözümler üreten bir firmadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraki Belbim A.Ş. de bu kapsamda teknolojik çözümler ürettiğimiz kuruluşlardandır.

One Minute Technology olarak, iş ortağımız İM Teknoloji'yle birlikte, daha önce ürettiğimiz ve 2017 yılının Eylül ayında, 3.100 adet olarak Belbim A.Ş.'ye teslim ettiğimiz Combo Validatör Board & LCD ürünü, o tarihten bugüne İstanbul ulaşım ağında sorunsuz olarak çalışmaktadır. Öyle ki, hali hazırda sahada aktif kullanılan bu ürünümüzün iki yıllık garanti süresi kapsamında hiçbir teknik sorun yaşanmamış, kalite, performans ya da sürekliliğiyle ilgili Belbim A.Ş.'den şirketimize hiçbir olumsuz geri dönüş olmamıştır.

Aynı kapsamda şirketimiz ile Belbim A.Ş. arasında 02.11.2018 tarihinde, 1.580.000 USD bedelli, Combo Validatör Board & LCD alımı üzerine sözleşme imzalanmıştır. Firmamız sözleşme tarihinden itibaren, tüm çalışanlarımız ve iş ortaklarımızla birlikte fedakarca çalışarak, arge-prototip-dokümantasyon-sertifikasyon süreçlerini, ilgili sözleşmede belirtilen süreler dahilinde tamamlamıştır. Tüm bu süreçler dahilinde ve yeni sözleşme kapsamında, üzerine düşen tüm yükümlülükleri ve taahhütlerini eksiksiz yerine getirmiştir. Ancak söz konusu sözleşmemiz, kurumsallık ve profesyonellikten uzak tuhaf kararlar neticesinde Belbim A.Ş. tarafından tek taraflı olarak feshedilmiştir.

Üzülerek belirtiriz ki; gelinen noktada adeta bir "Devr-i Sabık" yaratılmak suretiyle, hiçbir hukuki dayanak ve izanla açıklanamayacak şekilde, haksız gerekçelerle sözleşmemizin feshedilmesi neticesinde, firmamız uğradığı ağır maddi zararla ticari faaliyetlerini durdurmak mecburiyetinde kalmıştır.

Üretimini gerçekleştirdiğimiz söz konusu cihazlar, tüm şehrin elektronik ulaşım altyapısı bileşenlerindendir. Bu süreçte İstanbul halkının da mağduriyet yaşamaması adına, sözleşmede belirtilen sürelere ayrıca hassasiyet gösterilmiş; üretim için gerekli tüm malzemelerin, bileşenlerin satın alma süreci tüm finansal fedakarlıklarla, One Minute Technology tarafından tamamlanmıştır.

Tüm bu çabalarımıza rağmen, 02.11.2018 tarihli sözleşmemiz, şirketimizin adının "One Minute" olması, şirket Genel Müdürümüz Sn.İsrafil Çimen'in MÜSİAD Tayvan Temsilcisi olarak görev yapması gibi tamamen "Siyasi" gerekçelerle, hukuksuzca tek taraflı feshedilmiş, buna bağlı olarak da şirketimiz tedarikçilere karşı finansal yükümlülüklerini yerine getiremez duruma düşürülmüştür. Daha açık bir şekilde ifade etmek gerekirse; firmamız İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Belbim AŞ. yönetimleri tarafından, hem tedarikçilerine karşı itibar kaybına uğratılmış hem de iflasa sürüklenmiştir.

Bu süreçte bize gerek mesajlarıyla gerekse ziyaretleriyle destek veren dostlarımıza, görevlerini yaparken profesyonellikten ve yüzlerindeki gülümsemeden taviz vermeyen çalışanlarımıza, One Minute Technology'ye verdikleri destekten, gösterdikleri güvenden asla geri durmayan iş ortaklarımıza, sektörümüzün tüm mensuplarına, Türkiye'mizin adil ve sağduyulu hukukçularına ve bizlere sevgileriyle moral veren herkese teşekkür ederiz.

11 yıldır olduğu gibi, bundan sonra da amacımız teknolojinin üretilmesi ve milletimizin yararı için kullanılmasında öncülük etmektir. Bu vizyonumuzla daha güçlü adımlarla yürümeye devam edeceğiz.

Bu bakış açımızla, bu süreçte bizi en çok üzen, seri üretim aşamasına gelinmiş olan projenin iptal edilmesi neticesi, İstanbul halkının toplu taşıma sistemlerinde yaşayabileceği olası mağduriyettir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraki Belbim A.Ş. yönetimlerinin almış olduğu bu haksız ve geçersiz fesih kararı nedeniyle şirketimiz ve iş ortaklarımız olarak, uğradığımız tüm zararların tazmini için yasal yollara da başvurduğumuzu belirtmek isteriz.