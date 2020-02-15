Mansur Yavaş'ın da başına dert oldu: Ben de kayboldum
|15 Şubat 2020 09:06
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Ankara'da yaşayanlar bilir, Melih Gökçek'in belediye başkanı olduğu dönemde yapılan bazı "çılgın kavşaklar" şehre yeni gelenlere uyarı konusu olur. Öylesine keskin bir açıyla U dönüşü çizer ki, eğer ilk kez giriyorsanız savrulmamanız mümkün değildir. Tabii bu nedenle kazalara da konu olur. Biri Malazgirt Bulvarı'ndaki, diğeri Ostim-Batıkent kavşağındaki altgeçitlere girenler ne demek istediğimizi anlarlar. İşte bu kavşak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da başına dert oldu. Yavaş, gazetecilerle sohbetinde özellikle yeni açılan Bilkent kavşağına yönelik şikayetleri dinlerken "Sormayın, o kavşakta ben de kayboldum" diye serzenişte bulundu.
Hurriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre: Ankara'da yaşayanlar bilir, Melih Gökçek'in belediye başkanı olduğu dönemde yapılan bazı "çılgın kavşaklar" şehre yeni gelenlere uyarı konusu olur. Öylesine keskin bir açıyla U dönüşü çizer ki, eğer ilk kez giriyorsanız savrulmamanız mümkün değildir. Tabii bu nedenle kazalara da konu olur. Biri Malazgirt Bulvarı'ndaki, diğeri Ostim-Batıkent kavşağındaki altgeçitlere girenler ne demek istediğimizi anlarlar.
Yerel seçimden önce yapılan Bilkent köprülü kavşak da diğerlerini aratmıyor. Tam bir labirenti andırıyor. İlerleyebilmek için yavaşlayıp sağlı-sollu tüm tabelaları dikkatli okumazsanız, kendinizi başka bir noktada bulabilirsiniz.
İşte bu kavşak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da başına dert oldu. Yavaş, gazetecilerle sohbetinde özellikle yeni açılan Bilkent kavşağına yönelik şikayetleri dinlerken "Sormayın, o kavşakta ben de kayboldum" diye serzenişte bulundu.
Yavaş, sinema oyuncusu Fatma Girik'in Ankara'da tedavi olduğu sırada Şehir Hastanesi'ne gitmeye çalışırken yanlış yerden döndüğünü ve hastaneye ulaşmak için iki kez tur attığını anlattı. Yavaş, "Vallahi kavşağı haritayla çalışmak gerekiyor. Ancak bu kadar kötü ve karmaşık planlanabilir" diye yakındı.
Şehir merkezini Bilkent Üniversitesi Kampusu, Bilkent Yerleşkesi ve şehir hastanesini bağlayan bu kavşaktaki sorun, şimdilik uyarı tabelalarıyla çözülmeye çalışılıyor.
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