1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Pakistan ve Türkiye bir kalbin iki yarısıdır'

"Pakistan ve Türkiye bir kalbin iki yarısıdır. Tarih boyunca aramızdaki dostluk, diplomatik ilişkilerin çok ötesinde, gerçek bir kardeşlik duygusuyla örülmüştür"
 15 Şubat 2020 09:56
Yazdır
'Pakistan ve Türkiye bir kalbin iki yarısıdır'

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Pakistan Koordinatörlüğünce, Baitul Mal Vakfına ait mesleki eğitim kurslarında dikiş nakış eğitimi alan ve aynı zamanda çocukları talasemi tedavisi gören annelere yönelik düzenlenen Dikiş Makinesi Hibe Programı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pakistan ziyaretine eşlik eden Emine Erdoğan, Pakistan Ulusal Sanat Konseyi'nde gerçekleştirilen programda, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin eşi Samina Alvi, Başbakan Yardımcısı Sania Nishtsd ile Savunma Bakanları Zubeyda Jelal, TİKA Pakistan Koordinatörü Gökhan Umut ve Pakistan Baitul Mal Kurumu Başkanı Aon Abbas Buppi tarafından karşılandı.

Emine Erdoğan, programın açılışında yaptığı konuşmada, dost ve kardeş ülke Pakistan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Pakistan ve Türkiye, bir kalbin iki yarısıdır. Tarih boyunca aramızdaki dostluk, diplomatik ilişkilerin çok ötesinde, gerçek bir kardeşlik duygusuyla örülmüştür. Bizler birbirimiz için kara gün dostuyuz." ifadesini kullandı.

Bir ülkenin geleceğinin insanların sağlığı ile doğrudan bağlantılı olduğunu belirten Emine Erdoğan, talasemi hastalığından muzdarip çocukların tedavisi ve yaşam standartlarını iyileştirmek için tüm imkanları seferber etmeye hazır olduklarını vurguladı.

Emine Erdoğan, Muzaffergah şehrinde Türkiye'nin inşa ettiği Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi'nin de bu çabanın nişanelerinden biri olduğunu aktardı. Hastalıklarla mücadelede ailelerin üzerindeki yükü almanın önemini vurgulayan Emine Erdoğan, bu nedenle bugün gerçekleştirilen projeyi son derece anlamlı bulduğunu söyledi.

Çocuk ve hasta bakımında en çok görevi üstlenen kadınların imkanlarının artmasının çok önemli olduğuna işaret eden Emine Erdoğan, "Meslek kurslarında, dikiş nakış öğrenen hanımlara hediye ettiğimiz dikiş makinelerinin bu amaca hizmet edeceğine yürekten inanıyorum." dedi.

Emine Erdoğan, projenin gerçekleşmesini sağlayan, Türkiye'nin dostluk eli TİKA yetkililerine ve destek olan Pakistan makamlarına teşekkür etti.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin eşi Samina Alvi de iki ülke arasındaki dostluğun derinliğine vurgu yaparak proje için teşekkürlerini iletti.

Program sonunda, dikiş makinesi takdim töreni yapıldı. Ayrıca günün anısına, programın gerçekleştiği yerin bahçesine Emine Erdoğan adına fidan dikildi.

Ziyarette, Emine Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun eşi Hülya Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın eşi Şule Akar ile Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Cahit Turhan'ın eşi Meral Turhan da eşlik etti.

Emine Erdoğan daha sonra Samina Alvi ile Ulusal Sanat Konseyi'nin içerisinde bulunan sanat galerisini gezdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'12 milyon liralık 5 projeyi bugün başlatıyoruz'
15 Şubat 2020 12:26		 'Bölgede de turizmin, cazibenin merkezi olan bir yerdeyiz'
15 Şubat 2020 11:42
Erdoğan'ın ameliyata geç girmesi kumpası bozdu
15 Şubat 2020 09:52		 4 vekili istifa eden Meral Akşener: Saygı duyuyorum
15 Şubat 2020 09:31
Mansur Yavaş'ın da başına dert oldu: Ben de kayboldum
15 Şubat 2020 09:06		 'Hayalet şehir'de 46 yıl sonra ilk toplantı
15 Şubat 2020 08:16
70 belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor
15 Şubat 2020 08:11		 AK Parti'de önce ahde vefa, sonra kurultay
15 Şubat 2020 07:46
TSK'dan süpürme harekatı
15 Şubat 2020 07:16		 Sahil Güvenlik Komutanlığında Görevli Devlet Memurları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
15 Şubat 2020 02:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:57 - Adliye dolandırıcılarına film gibi operasyon12:46 - Türk savunma sanayisi dev zırhlı ihracatında sona geldi12:45 - MHK eski Başkanı Hilmi Ok vefat etti12:42 - İstanbul'da ekmeğe zam yok12:41 - FETÖ'cüler, evlenmeyi reddettiği kadını, arkadaşıyla evlendirmiş12:28 - 'EKPSS'de yaklaşık 85 bin aday ter dökecek'12:27 - HAK-İŞ'ten kadın sendikacı sayısını artırma çalışması12:26 - '12 milyon liralık 5 projeyi bugün başlatıyoruz'12:13 - KDK'den GİB'e 'onay almadan emekli maaşına haciz uygulamayın' kararı12:00 - 'Hakim ve savcı adayları 6 ayını avukat yanında geçirsin'
11:58 - 13 Mehmetçik'i şehit eden Esed'in askerleri, havaya uçuruldu11:42 - 'Bölgede de turizmin, cazibenin merkezi olan bir yerdeyiz'11:41 - DHMİ, havalimanlarında sessiz terminal projesini hayata geçirdi11:33 - Çocukluk çağı kanserlerinde erken tanı ile tedavi şansı artıyor11:33 - '166 mobil çocuk hizmet birimi kurduk, 3 bin 500 okulla eşleştirdik'11:31 - Van Valiliğinden 'çığ' ve 'düzensiz göçmen' açıklaması11:31 - Dar gelirli kadınlara mikrokredi desteği 1 milyar liraya dayandı11:31 - Diyanetten 'aile' temalı yarışma
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İş Bankası'ndaki CHP hisseleri, Hazine'ye devredilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
70 belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor
Polis memuru fuhuş operasyonunda tutuklandı
Mansur Yavaş'ın da başına dert oldu: Ben de kayboldum
Hakim ve savcı yardımcıları, 5 yıl teorik eğitim alacak
Genel Sekreter Yardımcısı istifa etmemiş
Boşandığı kişi cinsel saldırıda bulundu: Adalet istiyorum!
Memurlara özel %15 ekstra indirim başladı
400 milyon TL'lik yeni fabrika yolda
FETÖ'cü polisin adı, suikast timi listesinde
Babacan, parti kuruluşunu 6. kez erteledi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tiger woods 2
müptedi 3
müşkülpesent 2
ponçik 2
kazık 1
kelimelik 1
fetö'nün en önemli siyasi ayağı kılıçdaroğlu ve ekibidir 1
yarı çubuk 1
Adalar Hattı'na 100 zam yapılması 6
sevgililer günü 3
SON İLANLAR
Çorum Damızlık KoyunKeçi Yetiştiriciliği Birliği Teknik Eleman Alacak
Silifke Öğretmenevi 8 İşçi Alacak
Çat Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Ünv. 15 İşçi Alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 4 İşçi Alacak
Silifke Öğretmenevi Engelli İşçi Alım İlanı
Yargıtay Birinci Başkanlığı Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Yalova Koru Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Orhaneli Truzim 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam