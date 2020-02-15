CHP kongresinde arbede, çevik kuvvet salona girdi
|15 Şubat 2020 13:49
|Yazdır
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.
Şanlıurfa CHP İl teşkilatının kongresi Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda yapıldı. İki adayın yarıştığı kongreye katılan partililere, açılan stantta tavuk döner ikram edildi. CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık'ın da hazır bulunduğu kongrede mevcut CHP İl Başkanı Hayretttin Cidir ile Büyükşehir yasasıyla beldeden mahalleye dönüşen Kısas'ın eski Belediye Başkanı Ali Ersöz aday oldu.
Çok sayıda partilinin katıldığı kongrede, iki adayın tarafları arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine yumruklarla saldırdı. Araya giren bazı partililer, kavga eden tarafları ayırdı.
Kavga üzerine kongrenin yapıldığı salona takviye çevik kuvvet polisi sevk edildi. Polisin önlem aldığı salonda kongre devam ediyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Üniversite öğrencisi Gülistan'dan 42 gündür haber yok
15 Şubat 2020 15:38
|Ayağını pencereden çıkartıp, araç kullandı
15 Şubat 2020 15:27
|Annesiyle tartışıp evden kaçan liseli 5 gündür yok
15 Şubat 2020 14:50
|Cinayeti SIM kart çözdü: 6 gözaltı
15 Şubat 2020 14:41
|Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
15 Şubat 2020 13:52
|Adliye dolandırıcılarına film gibi operasyon
15 Şubat 2020 12:57
|Hemzemin geçitte kamyonete yük treni çarptı: 1 ölü
15 Şubat 2020 10:38
|Kadir Şeker'in telefonu incelendi
15 Şubat 2020 10:36
|Adana'da 314 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi
15 Şubat 2020 10:17
|Boşandığı kişi cinsel saldırıda bulundu: Adalet istiyorum!
15 Şubat 2020 08:28