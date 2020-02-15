1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Görme engelli Türk mühendis Facebook'un 'göz bebeği'

Görme engelli Burak Koray Polat, sözlü ve yazılı sınavları başarıyla geçerek Facebook'un Silikon Vadisindeki kampüsünde ilk Türk görme engelli yazılım mühendisi olarak işe başladı.
 15 Şubat 2020 14:15
Yazdır
Görme engelli Türk mühendis Facebook'un 'göz bebeği'

Yazılım mühendisliği eğitimini ABD'de kazandığı burslarla tamamlayan görme engelli Burak Koray Polat, Facebook'un merkezinde yazılım mühendisi olarak çalışmanın mutluluğunu yaşıyor.

Ankaralı 23 yaşındaki Burak Koray Polat, görme yetisini 6 yaşında kaybetti. Lise 3. sınıfa kadar Ankara'da okuyan, daha sonra misafir öğrenci projesi kapsamında gittiği ABD'de orta öğretim eğitimini tamamlayan Polat, girdiği sınavlar sonucunda Miami Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümünü burslu okumaya hak kazandı.

Üniversite son sınıfta sosyal medya uygulaması olan Facebook'a yaptığı iş başvurusundan olumlu cevap alan Polat, iş mülakatları için tek başına ABD'nin doğusundan batısına 4 saatlik uçuş gerçekleştirdi.

Onbinlerce kişi arasında girdiği sözlü ve yazılı sınavları başarıyla geçen Polat, California'daki Silikon Vadisinde Facebook'un kampüsünde görme engelli ilk Türk yazılım mühendisi olarak işe başladı.

Eğitim gördüğü üniversitede engelli öğrencilerin kampüste gitmek istedikleri yerlere yardım almadan ulaşabilmeleri için navigasyon programı yazılımına öncülük eden Polat, Türkiye'de de bilim alanında ilerlemek isteyen görme engelli öğrencileri bir platformda buluşturmayı hedefliyor.

Başarısında en büyük payı annesine ayırdı

Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başarı hikayesinde en büyük payın annesine ait olduğunu söyledi.

Facebook'a yaptığı iş başvuru süreci hakkında bilgi veren Polat, "Facebook'un logolarının bulunduğu yeleği giyerek mezuniyetime gelen annemi karşılamaya gittim. İlk defa anneme orada söyledim. Annem o zamana kadar beni halen iş arıyor olarak biliyordu." dedi.

Tatilini Ankara'da sosyal aktivitelere katılarak geçirdiğini anlatan Polat, üç yıl önce gittiği Hamamönü'ndeki bir ney kursunda tanıştığı doktor Mensure Polat ile geçen ay evlendiğini söyledi.

Gören biriyle evlendiği için çevresinden çeşitli tepkiler aldığını da dile getiren Polat, şöyle konuştu:

"İnsanların aklındaki görme engelli imajını yıkmak bizim için en zor şeylerden birisidir. Evlenmemize rağmen eşimin ailesiyle aramız pek iyi sayılmaz. Görme engelimden dolayı daha beni tanımadan, oturup kalkmamı ve yememi içmemi bilmeden ilk refleksleri beni reddetmek oldu. Umuyorum ki ileride beni tanıdıkça, sıradan insanlar gibi başarılı olduğumu gördükçe onlar da anlayacaklardır. Engelli olan insanların sorunlarından birisi de kimlik problemidir. Gerçekten görme engelli kardeşlerime, abilerime ve ablalarıma verebileceğim en güzel tavsiyelerden birisi de, kendinizi ne kadar geliştirirseniz görme engelli kimliğinizden sıyrılmanız da bir o kadar kolay olacaktır."

"Zoru başardı"

Anne Zeynep Nur Polat ise görme yetisini kaybettiği için üzüldükleri çocuklarının, eğitim hayatı boyunca ortaya koyduğu başarısıyla övündüklerini anlattı.

Oğlunun, ailenin gurur kaynağı olduğunu vurgulayan anne Polat, "Onun başaracağına inanıyordum. Normal insanlar, çocuklarını nasıl yetiştiriyorsa ben de onu öyle yetiştirdim. Yurt dışına gitmek için çok çaba sarf etti ve zoru başardı." ifadesini kullandı.

Baba Ogün Burak Polat ise oğlunun karşılaştığı sorunlarla hep başa çıktığını, bu sorunları ailesine hiç yansıtmadığını kaydetti.

Oğlunun istediğini elde etme noktasında inatçı bir kişiliğe sahip olduğunu dile getiren Polat, görme engelli çocuklarının başarıya ulaşmasını isteyen ailelerin ön yargılarını bir an önce yıkmaları gerektiğinin altını çizdi.

Baba Polat, oğlunun kendilerine Allah'ın bir lütfu olduğunu belirterek, "Koray'ın bana çok güzel bir sözü vardır. 'Baba benim için üzülme ben araba kullanmak hariç senin yaptığın her şeyi yapabilirim' demişti. Aslında işin özeti bu. Bir görme engelli, araba kullanmak hariç bizlerin yapabildiği herşeyi yapabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hackerler verileri dronelerle çalacak
15 Şubat 2020 11:27		 Tamircinin yakıt tasarrufu için tasarladığı motoru yetkililer inceledi
14 Şubat 2020 23:43
İnsanlık yararına teknolojiler TEKNOFEST'te yarışacak
13 Şubat 2020 19:31		 Dünya'dan 330 ışık yılı uzakta 'yavru öte gezegen' keşfedildi
13 Şubat 2020 12:15
Samsung, Galaxy serisinde yeni amiral gemilerini tanıttı
12 Şubat 2020 22:34		 Sosyal medyada ilgi çekmek isteyen 'felaket esprisi' yapıyor
12 Şubat 2020 11:15
Milli elektrikli trenin gövde üretimleri yapılmaya başlanıldı
11 Şubat 2020 16:27		 Depremin etkisini yüzde 80 azaltacak sistem!
10 Şubat 2020 23:36
Türkiye'de yeni dönem için geri sayım! e-Sim'e geçiliyor
10 Şubat 2020 23:03		 Teknoloji şirketleri, Mobil Dünya Kongresi'nden çekiliyor
10 Şubat 2020 22:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:47 - İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi15:44 - Prof. Dr Canan Karatay: Bol bol kelle paça yiyin15:41 - Kilis Vali Soytürk'ün acı günü15:38 - Üniversite öğrencisi Gülistan'dan 42 gündür haber yok15:35 - Artvin- Ardahan Karayolu'nda çığ düştü15:31 - Zehirlenen sağlıkçılar, gittikleri sağlık merkezinde fenalaştı15:27 - Ayağını pencereden çıkartıp, araç kullandı15:23 - Liderlerin özel pilotu: Özal kokpitte uçmak isterdi15:19 - Karabük'te öğretmenlere arama ve kurtarma eğitimi verildi15:15 - Öğretmenin öğrencileriyle çekindiği fotoğraf birinciliği getirdi
15:11 - Erdoğan'ın Pakistan ziyareti, ülke basınında geniş yer buldu15:07 - Bursa'da terör örgütü operasyonu: 19 şüpheli yakalandı15:03 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın acı günü14:50 - Annesiyle tartışıp evden kaçan liseli 5 gündür yok14:48 - Ağrı Belediye Başkanı Sayan anjiyo oldu14:41 - Cinayeti SIM kart çözdü: 6 gözaltı14:38 - Bu görüntüleri yanlışlıkla polise gönderince 6 bin TL ceza kesildi14:15 - Görme engelli Türk mühendis Facebook'un 'göz bebeği'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İş Bankası'ndaki CHP hisseleri, Hazine'ye devredilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
70 belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor
Kadir Şeker'in telefonu incelendi
Polis memuru fuhuş operasyonunda tutuklandı
Mansur Yavaş'ın da başına dert oldu: Ben de kayboldum
Hakim ve savcı yardımcıları, 5 yıl teorik eğitim alacak
Genel Sekreter Yardımcısı istifa etmemiş
400 milyon TL'lik yeni fabrika yolda
Boşandığı kişi cinsel saldırıda bulundu: Adalet istiyorum!
FETÖ'cü polisin adı, suikast timi listesinde
Memurlara özel %15 ekstra indirim başladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kendimizle ilgili şikayetlerimiz 1
yeni hayat 1
sadi güven 1
sinemada en önde oturmak 5
cem yılmaz'ın serenay sarıkaya ile aşk yaşaması 2
Adalar Hattı'na 100 zam yapılması 5
mouse tutan elin üşümesi 1
çizgi film 2
mutluluk 5
kasımpaşaspor 1
SON İLANLAR
Çorum Damızlık KoyunKeçi Yetiştiriciliği Birliği Teknik Eleman Alacak
Silifke Öğretmenevi 8 İşçi Alacak
Çat Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Ünv. 15 İşçi Alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 4 İşçi Alacak
Silifke Öğretmenevi Engelli İşçi Alım İlanı
Yargıtay Birinci Başkanlığı Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Yalova Koru Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Orhaneli Truzim 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam