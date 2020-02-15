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Cinayeti SIM kart çözdü: 6 gözaltı
İstanbul Büyükçekmece'de, öldürüldükten sonra cansız bedeni TEM viyadüğünün altına atılan İranlı ile ilgili cinayet, ceset üzerinde bulunan SIM karttan yola çıkılarak çözüldü. İranlıyı öldüren 6 kişi gözaltına alındı.
|15 Şubat 2020 14:41
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İstanbul Büyükçekmece TEM Otoyolu Beylikçayır Viyadüğü altında 10 Şubat'ta kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu.
Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.
Cesedin cebinden çıkan bir GSM operatörüne ait SIM kartı inceleyen polis, ölen kişinin İran uyruklu İsviçre vatandaşı Taher Banai S. olduğunu belirledi.
Yapılan çalışmalar sonucu cinayetle ilgili 4'ü yabancı uyruklu 1'i kadın toplam 6 kişi gözaltına alındı.
Bu kişilerin evlerinde yapılan aramalarda öldürülen kişiye ait cep telefonu, kol saati ve ölen kişinin imzaladığı 200 bin liralık senet bulundu. Adliyeye sevk edilen 6 kişi tutuklandı.
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