Annesiyle tartışıp evden kaçan liseli 5 gündür yok
|15 Şubat 2020 14:50
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Aşkale ilçesi Meydan Mahallesi'nde yaşayan Nermin-Yüksel D. çiftinin 5 çocuğundan en büyüğü olan lise 3. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Didem, annesiyle tartışması sonrası evi terk etti. Aile, kızlarının eve gelmemesi üzerine Aşkale İlçe Polis Merkezi'ne giderek kayıp ihbarında bulundu.
Aşkale İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kayıp kızı bulmak için seferber oldu. İlçe merkezindeki güvenlik kameralarından Didem'in en son Aşkale-Erzincan kara yolu Bölge Trafik mevkisine doğru gittiği tespit edildi.
5. günde devam eden arama çalışmalarında AFAD ekiplerine bağlı Dalgıç timleri Didem'in en son görüldüğü noktadan Karasu Nehri'nin HES göletine kadar olan yatağını boydan boya aradı. Yapılan saha aramalarına 80 kişilik ekiple devam ediliyor.
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