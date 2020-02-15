Ağrı Belediye Başkanı Sayan anjiyo oldu
|15 Şubat 2020 14:48
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Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın yaşadığı rahatsızlık nedeniyle anjiyo olduğu olduğu bildirildi.
Ağrı Belediyesi Basın Ofisi'nin sosyal medya hesabından Savcı Sayan'ın sağlık durumu ile ilgili yapılan açıklamada, "Belediye Başkanımız Sayın Savcı Sayan kalbindeki ufak bir rahatsızlıktan dolayı bugün anjio olmuştur. Sağlık durumu son derece iyidir. Dileğimiz en kısa zamanda iyileşip görevinin başına dönmesidir. Sevenlerine ve kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verildi.
Belediye başkanımız Sayın Savcı Sayan kalbindeki ufak bir rahatsızlıktan dolayı bugün anjio olmuştur..Sağlık durumu son derece iyidir. Dileğimiz en kısa zamanda iyileşip görevinin başına dönmesidir...Savcı Sayan (@SavciSayan) February 15, 2020
sevenlerine ve kamuoyuna duyurulur..
BELEDİYE BASIN OFİSİ pic.twitter.com/BzceHAzPuC
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