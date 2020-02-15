1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın acı günü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta'nın babası Alaaddin Şahin'in cenaze namazına katıldı
 15 Şubat 2020 15:03
Yazdır
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın acı günü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta'nın babası Alaaddin Şahin'in cenaze namazına katıldı.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da katıldı.

Namazın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"şu anda musallada bulunan merhum Alaaddin abimizle İstanbul imam hatipte tanıştık. Aslında söylenecek her şeyi saygıdeğer müftümüz ifade ettiler, söylediler. Gerçekten duruşuyla din-i mübin-i İslam'a olan özellikle bağlılığı, sadakatiyle çok çok farklı bir insandı. Tabi geride bıraktığı ailesi ki kerimesi şu anda bizim aynı zamanda davada da yol arkadaşımız. Beraberce şu anda bu mücadeleyi de sürdürüyoruz. Fakat Hocamın ifade ettiği o duruş hakikaten farklıydı, asildi. Tam bir İslam'a yakışan duruş. Şimdi de inanıyorum ki Rabb'im taksiratını hasenata tebdil etsin. Mekanı cennet olsun. İnşallah sevgili Habibi'nin lüvaü'l-hamd ismiyle müsemma sancağı altında bizleri Haşr-ü cem eylesin."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tabutuna omuz verdiği Şahin'in cenazesi, Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi
15 Şubat 2020 15:47		 Liderlerin özel pilotu: Özal kokpitte uçmak isterdi
15 Şubat 2020 15:23
Erdoğan'ın Pakistan ziyareti, ülke basınında geniş yer buldu
15 Şubat 2020 15:11		 'Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 1720 EYP ve 903 mayın tespit edildi
15 Şubat 2020 13:20
Çavuşoğlu: Diplomasi olmazsa gerekli adımlar atılacak
15 Şubat 2020 13:18		 '12 milyon liralık 5 projeyi bugün başlatıyoruz'
15 Şubat 2020 12:26
'Bölgede de turizmin, cazibenin merkezi olan bir yerdeyiz'
15 Şubat 2020 11:42		 'Pakistan ve Türkiye bir kalbin iki yarısıdır'
15 Şubat 2020 09:56
Erdoğan'ın ameliyata geç girmesi kumpası bozdu
15 Şubat 2020 09:52		 4 vekili istifa eden Meral Akşener: Saygı duyuyorum
15 Şubat 2020 09:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:47 - İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi15:44 - Prof. Dr Canan Karatay: Bol bol kelle paça yiyin15:41 - Kilis Valisi Soytürk'ün acı günü15:38 - Üniversite öğrencisi Gülistan'dan 42 gündür haber yok15:35 - Artvin- Ardahan Karayolu'nda çığ düştü15:31 - Zehirlenen sağlıkçılar, gittikleri sağlık merkezinde fenalaştı15:27 - Ayağını pencereden çıkartıp, araç kullandı15:23 - Liderlerin özel pilotu: Özal kokpitte uçmak isterdi15:19 - Karabük'te öğretmenlere arama ve kurtarma eğitimi verildi15:15 - Öğretmenin öğrencileriyle çekindiği fotoğraf birinciliği getirdi
15:11 - Erdoğan'ın Pakistan ziyareti, ülke basınında geniş yer buldu15:07 - Bursa'da terör örgütü operasyonu: 19 şüpheli yakalandı15:03 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın acı günü14:50 - Annesiyle tartışıp evden kaçan liseli 5 gündür yok14:48 - Ağrı Belediye Başkanı Sayan anjiyo oldu14:41 - Cinayeti SIM kart çözdü: 6 gözaltı14:38 - Bu görüntüleri yanlışlıkla polise gönderince 6 bin TL ceza kesildi14:15 - Görme engelli Türk mühendis Facebook'un 'göz bebeği'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İş Bankası'ndaki CHP hisseleri, Hazine'ye devredilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
70 belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor
Kadir Şeker'in telefonu incelendi
Polis memuru fuhuş operasyonunda tutuklandı
Mansur Yavaş'ın da başına dert oldu: Ben de kayboldum
Hakim ve savcı yardımcıları, 5 yıl teorik eğitim alacak
Genel Sekreter Yardımcısı istifa etmemiş
400 milyon TL'lik yeni fabrika yolda
Boşandığı kişi cinsel saldırıda bulundu: Adalet istiyorum!
FETÖ'cü polisin adı, suikast timi listesinde
Memurlara özel %15 ekstra indirim başladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çeyrek altının 500 lirayı geçmesi 4
mouse tutan elin üşümesi 1
Adalar Hattı'na 100 zam yapılması 5
müşkülpesent 2
cem yılmaz'ın serenay sarıkaya ile aşk yaşaması 2
yemek yiyince ağırlık çökmesi 1
kelebek 1
dolar kuru 3
hakim ziyech 2
Tartışmada son sözü söyleme merakı 1
SON İLANLAR
Çorum Damızlık KoyunKeçi Yetiştiriciliği Birliği Teknik Eleman Alacak
Silifke Öğretmenevi 8 İşçi Alacak
Çat Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Ünv. 15 İşçi Alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 4 İşçi Alacak
Silifke Öğretmenevi Engelli İşçi Alım İlanı
Yargıtay Birinci Başkanlığı Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Yalova Koru Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Orhaneli Truzim 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam