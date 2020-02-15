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Bursa'da terör örgütü operasyonu: 19 şüpheli yakalandı

Bursa'da terör örgütü PKK/KCK ve YPG/PYD'ye yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.
 15 Şubat 2020 15:07
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Bursa'da terör örgütü operasyonu: 19 şüpheli yakalandı

Bursa'da terör örgütü PKK/KCK ve YPG/PYD'ye yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı tespit edilenlere yönelik Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gürsu, İnegöl, Yenişehir ve Gemlik ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı, evlerindeki dijital materyallere el konuldu.

Öte yandan, terör örgütleri PKK/KCK ve YPG/PYD ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından haklarında "G-87 (Genel Güvenlik Yurda Giriş Yasağı)" tahdit kodu çıkarılan 4 Suriye uyruklu yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç Müdürlüğüne teslim edilecek.
Anadolu Ajansı
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