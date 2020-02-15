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Erdoğan'ın Pakistan ziyareti, ülke basınında geniş yer buldu

Haberlerde, Erdoğan'ın Keşmir ve Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu mesajları ön plana çıktı- Daily Ittehad gazetesi, Erdoğan'ın ziyaretine yönelik Urduca ve İngilizce ek çıkardı
 15 Şubat 2020 15:11
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Erdoğan'ın Pakistan ziyareti, ülke basınında geniş yer buldu

İki günlük resmi ziyarette bulunmak üzere Pakistan'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ve yapılan anlaşmalar, ülke medyasının öne çıkan haberleri arasında yer aldı.

Erdoğan'ın Pakistan'a 13-14 Şubat'ta yaptığı ziyaretin ardından medyada, Erdoğan'ın Keşmir, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF) ve iş birliği açıklamaları öne çıktı.

Pakistan Ulusal Meclisinde düzenlenen ortak oturumda, senatör ve milletvekillerine seslenen Erdoğan'ın, "Pakistan halkının, Kurtuluş Savaşımız sırasında ekmeğinden artırarak gönderdiği yardımları hiçbir zaman unutmadık ve unutmayacağız. İşte şimdi de bizim için Keşmir odur, o olacaktır. Dün Çanakkale, bugün Keşmir, hiçbir farkı yok." açıklaması, medyada geniş yer buldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parlamento konuşmasında değindiği Keşmir konusuna geniş yer veren ülkenin önde gelen medya organlarından Dawn'ın, gazete ve internet sitesi okurlarına Çanakkale Savaşı'na ilişkin bilgiler de verdi.

Erdoğan'ın konuşmasında, terörün finansmanı ve kara para aklanmasına yönelik önlemler almadığı gerekçesiyle Pakistan'ı gri listeye alan FATF'nin şubat toplantısında, Türkiye'nin Pakistan'a destek vereceğini açıklaması ise önde gelen haber televizyonu ve internet sitesi Geo tarafından ön plana çıkarıldı.

Türkiye ve Çin'in gri listeye alınma kararına da ret oyu verdiğini hatırlatan Geo, bir diğer haberinde ise Erdoğan'ın, "Pakistan'ı ikinci evimiz olarak görüyoruz." cümlesini başlığa çıkararak, "Erdoğan, teröre karşı takındığı tutum nedeniyle kardeşi İmran'a (Han) teşekkür etti. Pakistan'ı ve Afganistan'ı, iki kardeş millet olarak gördüğünü söyleyen Erdoğan, bu iki kardeş arasında ilişkileri geliştirmek için çalışmak istediğini ifade etti." sözlerini kullandı.

- "Okuyucular, cuma gününe Erdoğan ve eşinin fotoğraflarıyla uyandı"

The News gazetesi, manşette, Erdoğan'ın parlamentoya seslendiği anların fotoğrafını kullanırken; FATF ve Keşmir'e yönelik mesajlarını ön plana çıkardı.

Lahor, Karaçi, İslamabad ve Londra'da 4 farklı manşetle çıkan gazetenin Pakistan baskılarında, Han'ın farklı konulardaki açıklamaları de yer alırken; Londra baskısında manşette Erdoğan'ın ziyareti tek başına kullanıldı.

The News, ziyarete ilişkin yayımladığı değerlendirmede, "Medyanın ilgisi, Erdoğan'ın uçağının tekeri piste değdiği anda büyüdü. Urduca gazetelerin okuyucuları, cuma gününe Erdoğan ve eşinin fotoğraflarıyla uyandı." ifadelerini kullandı.

Ülkenin en çok okunan Urduca gazetesinde, ziyaretten beklentilere ilişkin haberlerle, iki ülke ilişkilerine yönelik hatırlatmalara yer verildi.

Daily Ittehad gazetesi, Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla Urduca ve İngilizce özel ek çıkarırken, bu ekin başlığında Türkçe "İslam dünyasının lideri, Pakistan'a hoş geldin." ifadeleri yer aldı. İki ülke ilişkilerini anlatan yazıların yer aldığı gazetede, Pakistan'daki Türk kurumlarını ve Türkiye'deki eğitim kurumlarını tanıtan makaleler de kullanıldı.
Anadolu Ajansı
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