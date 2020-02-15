Öğretmenin öğrencileriyle çekindiği fotoğraf birinciliği getirdi
|15 Şubat 2020 15:15
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'Müzede Selfie Günü' yarışmasının kazananları Çanakkale Troya Müzesi'ni öğrencileriyle birlikte ziyaret eden öğretmen Burcu Kandemir ve Efes Antik Kenti'nde çekildiği fotoğrafla Türkiye'yi ikinci evi olarak gördüğünü belirten Albert Chamorro oldu.
Müzelere ilgiyi artırmak amacıyla her yıl 15 Ocak tarihinde kutlanan 'Müzede Selfie Günü'ne sosyal medya kullanıcıları bu yıl da yoğun ilgi gösterdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı özel ödüllerinin sahipleri binlerce paylaşım arasından belirlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Müzede Selfie Günü'nde Türkiye'deki müzelerin uluslararası tanıtımının sağlanması ve yediden yetmişe tüm vatandaşlarda müze bilincinin geliştirilmesi amacıyla yarışma düzenledi. Türkiye'deki müzelerden #museumselfiedayturkey ve #müzedeselfiegünü etiketleri ile öz çekimlerini paylaşan sosyal medya kullanıcıları, ülkemizin tarihi ve kültürel miraslarının tanıtımına katkı sundu.
Bakanlık bünyesinde gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda Çanakkale'de minik öğrencileriyle Troya Müzesi'ni ziyaret eden öğretmen Burcu Kandemir ve Türkiye'yi ikinci evi olarak gördüğünü belirterek Efes Antik Kenti'nden fotoğrafını gönderen Albert Chamorro ödül almaya hak kazandı. Türkçe, İngilizce, Rusça ve Arapça dillerinde duyurusu yapılan yarışma kapsamında öz çekim gönderen sosyal medya kullanıcılarından birinci olan yerli katılımcı bir yıllık MüzeKart, yabancı katılımcı ise Devlet Opera ve Balesi'nden davetiye sahibi oldu.
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